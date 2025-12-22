İMEAK DTO, Kıyı Emniyeti İçin İnşa Edilen Yeni Römorkör ve Botların Teslim Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilen Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni’ne katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Kuzey Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, denizcilik sektörü temsilcileri ve davetliler iştirak etti.

Teslim edilen römorkör ve hizmet botlarının, denizlerde emniyetin artırılması, acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kılavuzluk hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Vira Haber