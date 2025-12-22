Global Ports Holding Sevilla’yı Portföyüne Ekledi

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi GPH, İspanya’daki onuncu kruvaziyer limanı olan Sevilla’yı portföyüne ekledi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İspanya’da onuncu limanını portföyüne ekledi. Global Ports Holding ve Ocean Platform Marinas (OPM) ortaklığı, Sevilla Limanı’ndaki Delicias ve Tablada rıhtımları arasında yer alan kentin kruvaziyer ve megayat terminali olan Sevilla Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesi için 25 yıllık imtiyaz sözleşmesi almaya hak kazandı. Ocean Capital Partners’ın (OCP) marinalara odaklanan iştiraki olan OPM, marina geliştirme ve yönetimi konusunda geniş bir uzmanlığa sahip. GPH ve OPM birlikte, global kruvaziyer limanı tecrübesi ile derin marina uzmanlığını bir araya getirerek Sevilla’yı hem kruvaziyer gemileri hem de büyük yatlar için önemli bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyor.

Mega yatlara özel hizmetler de sunulacak

GPH ve OPM, imtiyaz süresi boyunca kruvaziyer gemileri ve mega yatlara yönelik özel bir terminal ve hizmetlerin geliştirilmesi için 5 milyon euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım programının önümüzdeki beş yıl içinde tamamlanması ve yanaşma alanlarının iyileştirilmesi, yolcu akışının geliştirilmesi, büyük yatlara özel destek hizmetleri ile kışlama ve su üstü onarımları için teknik tesislerin oluşturulmasını kapsıyor.

Bu kapsamda, kısa vadede mevcut kruvaziyer terminali ve Delicias Rıhtımı’ndaki iyileştirmeler için 700 bin euronun üzerinde yatırım yapılması planlanıyor. İmtiyaz kapsamında toplam 5.100 metrekarelik bir alan yer alırken, Tablada Rıhtımı’nda yeni kruvaziyer terminalinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Proje aynı zamanda Liman İdaresi’nin daha yüksek katma değerli gemileri çekme, yolcu deneyimini yükseltme ve sahil şeridinin kente entegrasyonunu artırma stratejik vizyonuyla da uyumlu. Bu kapsamda etkinlikler ve özel organizasyonlar için ayrılmış alanların kullanımı da planlanıyor. Kruvaziyer operasyonlarına ek olarak, imtiyaz kapsamında mega yatlara özel concierge desteği, ikmal hizmetleri ve teknik yardım gibi hizmetler de sunulacak. Bu sayede Sevilla’nın büyük yat işletmecileri için cazip bir ana liman ve kışlama destinasyonu haline gelmesi hedefleniyor.

Operasyonlar ilk çeyrekte başlayacak

Sevilla, kruvaziyer sektörü içinde benzersiz bir konuma sahip. Guadalquivir Nehri üzerinden erişilebilen iç konumu sayesinde, liman hem dönüş (turnaround) hem de transit operasyonlar için uygunken, özellikle nehir ve deniz seyahatlerini birleştiren gemiler için avantaj sağlıyor. Yıllık kruvaziyer yolcu hacmi şu anda 20 bin seviyesinde olan Sevilla Kruvaziyer Limanı’nın, GPH’nin kruvaziyer hatlarıyla güçlü ilişkileri ve global satış-pazarlama ağı sayesinde daha fazla yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

GPH ve OPM, Sevilla Liman İdaresi ile yakın koordinasyon içinde operasyonların başlaması için detaylı planlama ve teknik hazırlıklara başladılar. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanmasının ardından operasyonların 2026 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Ortaklar, bölgedeki kruvaziyer ve mega yat faaliyetlerinin uzun vadeli büyümesini destekleyecek modern ve tamamen entegre bir tesis sunmayı amaçlıyorlar.

‘Benzersiz bir liman deneyimi sunacağız’

Portföylerinde en çok limanın bulunduğu ülkenin İspanya olduğunu hatırlatan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “İspanya’daki güçlü varlığımız ile portföyümüzdeki limanların kruvaziyer sektöründeki gücünü daha da ileri taşıyoruz. Sevilla Kruvaziyer Limanı için verilen bu 25 yıllık imtiyaz, Global Ports Holding’in Avrupa’daki güçlü varlığını daha da pekiştiren stratejik bir adım oldu. OPM ile kurduğumuz ortaklık sayesinde kruvaziyer ve mega yat segmentlerini bir araya getiren, benzersiz bir liman deneyimi sunacağız. Sevilla’nın hem kültürel mirası hem de stratejik konumu, büyük bir potansiyel barındırıyor. Yapacağımız yatırımlarla bu potansiyeli açığa çıkararak bölgeyi Akdeniz kruvaziyer rotasının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin hem kente hem de İspanya’nın kruvaziyer turizmine uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz.” dedi.