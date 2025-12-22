Hareket, Marin Hizmetleri ile Global Liderlik Hedefini Güçlendiriyor

Ağır yük kaldırma ve taşıma alanında entegre proje çözümleri sunan Hareket, iki adet yeni 330 sınıfı barge yatırımıyla kara ve deniz projelerini kapsayan uçtan uca ve kesintisiz hizmet modelini devreye aldı.

Marin Hizmetleri ile birlikte üç kıtada petrol, gaz ve yenilenebilir enerji projelerinde daha etkin, esnek ve entegre çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “Stratejik planlarımızda önemli yer tutan ve halka arz sürecimizde yatırımcılarımızla da paylaştığımız off-shore hizmetlerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu adımı, Hareket’in uzun vadeli büyüme vizyonunun ve entegre mühendislik yaklaşımının somut bir yansıması olarak görüyoruz. Ekipman kiralama, ağır yük taşımacılığı ve yük mühendisliği olmak üzere üç ana hizmet alanı altında yapılandırdığımız Marin Hizmetleri’ni, Hareket’in mühendislik kabiliyetlerini kara ve deniz operasyonlarını kapsayacak şekilde tamamlayan stratejik bir yapı olarak konumlandırıyoruz. Her projeyi kendi ihtiyaçları ve riskleri doğrultusunda ele alan terzi usulü proje yönetimi anlayışımızı uçtan uca sunuyoruz. İş ortaklarımıza tek noktadan, kesintisiz ve entegre çözümler sağlarken; Orta Doğu ve Avrupa’nın stratejik deniz üstü projelerini hayata geçirmek üzere aktif görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Üç kıtada edindiğimiz operasyonel deneyimi Marin Hizmetleri ile daha da derinleştirerek, enerji, altyapı, petrol ve gaz projelerinde global ölçekte tercih edilen ilk üç çözüm ortağından biri olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Hareket’in 2030 hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda 10 milyon Euro yatırımla Çin’de ürettirdiği 2 adet 110 ton taşıma kapasiteli 330 sınıf yüksek standartlı ‘barge’lar, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Akdeniz’de petrol, gaz ve yenilenebilir enerji projelerinde aktif olarak kullanılacak.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında

Sektördeki 68 yıllık köklü tecrübesiyle hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.; güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir. Merkezi İstanbul’da olan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa’da uluslararası hizmet vermektedir. Hareket; enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde; ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetlerini vermektedir. Hareket, tüm özel taşıma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC T50 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. Hareket, tüm özel kaldırma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük vinç şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC100 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa’da 8. ve dünyada 29. sırada yer almaktadır.