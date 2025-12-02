MIDVOLGA-2 Tankeri Karadeniz’de Saldırıya Uğradı: 13 Personelin Durumu İyi, Gemi Sinop’a Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırının ardından gemi tarafından yapılan bildirim üzerine açıklama yaparak mürettebatın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir.”

Saldırı sonrası makineleriyle seyrine devam eden tanker, Türk kara sularına giriş yaptıktan sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından eskort edilerek güvenli şekilde Sinop açıklarına ulaştırıldı.

Olayla ilgili soruşturma uluslararası seviyede sürüyor.