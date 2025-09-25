Dünya Denizcilik Günü’nde Tamer Kıran’dan Anlamlı Mesaj

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından denizcilik sektörünün küresel ticarete ve dünya ekonomisine katkısına dikkat çekmek, deniz güvenliği ve deniz çevresinin korunmasının önemini vurgulamak amacıyla her yıl Eylül ayının son Perşembe günü kutlanan Dünya Denizcilik Günü, bu yıl “Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız” temasıyla gerçekleştiriliyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel ticaretin yüzde 88’i deniz yoluyla gerçekleştirilirken, milyonlarca insan için iş ve gıda imkânı sağlaması, binlerce deniz türüne ev sahipliği yapması, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine katkıları nedeniyle okyanusların dünyamız için hayati rolü yadsınamaz.

Deniz güvenliği, çevre koruması, temiz teknoloji ve alternatif yakıt kullanımı gibi alanlarda uluslararası düzenlemelere uygunluk göstermek, IMO’nun belirlediği kuralları yakından takip etmek ve sektörümüzde bu dönüşümü desteklemek temel önceliklerimizdendir.

Okyanuslara sahip çıkmanın sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakacağımız kritik bir miras olduğunun bilinciyle hareket ederken, sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Bu anlamlı günde, ayrıca deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsuru olan tüm deniz çalışanlarına takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunarken, Dünya Denizcilik Günü’nü kutluyorum.”