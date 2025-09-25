Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Türkiye Denizcilikte İlk 10’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ‘Dünya Denizcilik Günü’ dolayısıyla Büyükada’da düzenlenen programa katıldı. Bakan Uraloğlu, "Bugün, İstanbul Adalar’da, Dünya Denizcilik Günü’nü kutlamak ve denizciliğimizin parlak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu anlamlı günde, siz değerli denizcilerimizle bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Türk denizciliğinin destanını yazan kahramanlarsınız" diyerek sözlerine başladı.

"2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180 arttı"



"Türk Deniz Ticaret Filomuz dünya sıralamasında ilk 10’da"

Bakın Uraloğlu, "Denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı: O da Türk Deniz Ticaret Filomuzu dünya sıralamasında ilk 10’a taşımak. ‘Hiç şüpheniz olmasın ilk 10’a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10’daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız.’ diyorduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sıradan 10. sıraya yükseldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve bir kez daha tekrarlıyorum ‘Denizcilikte Türkiye ilk 10’da’" dedi.

Programa, Ulaştırma ve Altayapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz, Adalar Kaymakamı Abdurrahman İnan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Heybeliada İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Burgazada MKYK üyesi Büşra Ergenç, Kınalıada Konya Milletvekili Hasan Ekici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

