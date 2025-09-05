İstanbul28 °C

Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği görüldü. Limana getirilen göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

