İzmirli Tuna, Cebelitarık Boğazı'nı Yüzerek Geçen Dünyadaki İlk Otizmli Maraton Yüzücüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli maraton yüzücüsü oldu. Haziran 2025’te Manş Denizi’ni solo geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü olan Tuna Tunca, tarihi bir başarıya imza attı. Tunca, 4 Eylül 2025’te saat 08.27’de İspanya Punta Marroqui’den suya atladı ve 16,2 kilometrelik parkuru yaklaşık 5 saat 30 dakikada tamamlayarak saat 13.50’de Fas Punta Ziri’ye ulaştı. Böylece Cebelitarık Boğazı’nı solo yüzerek tamamlamış oldu.

"Okyanus Yedilisi" serisinde ikinci etabı başarıyla geride bıraktı



