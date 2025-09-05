İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tekirdağ'da Poyraz Etkili Oluyor
Tekirdağ'da Poyraz Etkili Oluyor

Tekirdağ'da Poyraz Etkili Oluyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

A+A-

Poyraz fırtınasının şiddetini artırmasıyla çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçı tekneleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle limana dönerek seferlerini durdurdu. Fırtınayla beraber oluşan dalgaların kıyılara vurması sonucu sahillerde kızıl yosun yoğunluğu dikkat çekti.

Vira Haber


Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.