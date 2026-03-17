Hürmüz Boğazı’nda Kriz Büyüyor: 3 Bin 200 Gemi ve 20 Bin Denizci Mahsur

IMO’ya göre yaklaşık 3 bin 200 gemi ve 20 bin denizci, güvenlik riskleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın batısında mahsur kaldı.

Açıklanan veriler, 18–19 Mart tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilecek IMO Konseyi Olağanüstü Oturumu öncesinde yayımlanan bilgilendirme belgesinde yer aldı. Toplantıda Umman Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nde giderek kötüleşen güvenlik durumu ele alınacak.

Ticari gemilere yönelik saldırılar arttı

IMO Sekreterliği’nin değerlendirmesine göre krizin başlangıcında uluslararası taşımacılık hızla etkilendi. 1 Mart 2026’da ticari gemilere yönelik dört ayrı saldırı teyit edilirken, bu saldırılarda iki denizci ve bir liman çalışanı hayatını kaybetti.

Sonraki haftalarda saldırıların devam ettiği ve mürettebat arasında yeni yaralanmaların rapor edildiği belirtilirken, artan güvenlik riski nedeniyle birçok geminin dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçemediği ifade edildi.

IMO, şirketler ve hükümetlerin füze, insansız hava aracı ve patlayıcı bot saldırıları gibi riskleri değerlendirirken binlerce geminin boğazın batısında beklemek zorunda kaldığını bildirdi.

IMO’dan gerilimi düşürme çağrısı

Arsenio Dominguez, sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırıları kınayarak taraflara uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

1 Mart ve 6 Mart tarihlerinde yayımlanan açıklamalarda Dominguez, çatışmaların ortasında kalan ticari denizciler için gerilimin düşürülmesi ve daha güçlü koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

IMO Sekreterliği ayrıca krizin etkilerini azaltmak amacıyla üye devletler, armatörler, denizci örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon yürütmeye başladı.

Denizcilerin güvenliği için yeni adımlar

Mart ayı başında yapılan toplantılarda IMO Genel Sekreteri, bölgede bekleyen gemilerdeki mürettebat için bazı kritik konuların acilen ele alınması gerektiğini belirtti. Bunlar arasında:

denizciler için psikolojik destek,

gemilerde iletişim imkanlarının güçlendirilmesi,

kritik malzeme ve ikmal ihtiyaçlarının karşılanması

yer alıyor.

IMO ayrıca kriz sürecinde denizcilerin korunması için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Gemi işletmecilerine güvenlik çağrısı

IMO tarafından üye devletlere verilen brifingde hükümetler ve gemi işletmecileri, uluslararası güvenlik kurallarını tam olarak uygulamaya devam etmeye çağrıldı.

Örgüt özellikle şu düzenlemelerin uygulanmasının önemine dikkat çekti:

SOLAS

ISPS Code

Ayrıca denizcilik şirketlerine, yüksek riskli bölgelerde güvenliği artırmayı amaçlayan Deniz Güvenliği İçin En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP) rehberlerinin takip edilmesi tavsiye edildi.

IMO Konseyi acil toplanacak

Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi, krizi değerlendirmek ve örgütün atacağı adımları belirlemek amacıyla 18–19 Mart tarihlerinde Londra’daki IMO merkezinde olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Toplantı, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına geldiği ve bazı ülkelerin askeri eskort operasyonları seçeneğini değerlendirdiği bir dönemde yapılacak.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’ndaki kriz yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda küresel enerji arzı ve deniz ticareti açısından kritik bir risk oluşturuyor.

