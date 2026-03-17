Umman Körfezi’nde Tankere Saldırı: Gemide Hasar Oluştu

UKMTO, demirli halde bulunan bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Gulf of Oman’da, Fujairah kentinin yaklaşık 42,5 kilometre doğusunda demirli bulunan bir tanker gemide meydana geldi.

Mürettebatta yaralanan olmadı

Yetkililer, gemide meydana gelen hasarın sınırlı olduğunu ve olayda mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildirdi. Ayrıca olayın ardından herhangi bir çevresel kirlilik veya sızıntı rapor edilmediği kaydedildi.

UKMTO açıklamasında, bölgede faaliyet gösteren gemilere seyir sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Deniz ticareti için risk artıyor

Söz konusu olay, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının sürdüğü bir dönemde meydana geldi. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle özellikle Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik tehditlerin arttığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bölgedeki saldırı risklerinin küresel enerji taşımacılığı ve deniz ticareti açısından kritik öneme sahip tanker rotalarını doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

