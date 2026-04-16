Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Acı Günü

İbrahim Serhan'ın cenazesi, yarın Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir’de toprağa verilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşamını yitiren İbrahim Serhan’ın bir yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

CHP Eskişehir İl örgütünde çeşitli kademelerde görev alan İbrahim Serhan’ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından yarın Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Sinem Dedetaş olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

