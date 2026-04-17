Midilli Gümrüğü Çarşamba Gününe Kadar Kapalı

Edinilen bilgilere göre, hayvan hastalığına karşı uygulanan karantina önlemleri kapsamında liman faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilirken, buna ek olarak Midilli’deki çiftçilerin protesto eylemleri de ulaşımı durma noktasına getirdi.

Ayvalık’tan, Midilli Adası’na karşılıklı seferler düzenleyen dört firmanın da kendi aralarında anlaşarak Ayvalık-Midilli hattındaki geçişleri geçici olarak durdurdukları öğrenildi.

Feribot firmalarından Jalem Turizm’in sahibi Ali Jale yaptığı açıklamada, "Hafta sonunda Midilli’ye gitmek isteyen 500 civarında yolcumuz olmasına rağmen, Midilli’deki çiftçi eylemlerinin Türk yolcuların geçişine olumsuz etki yapıp-yapmayacağına ilişkin bizlere güvence vermemesi nedeniyle dört firma bu kararı aldık. Zaten hafta pazartesi ve salı günleri de kış mevsimi nedeniyle seferlerimiz olmadığı için Çarşamba gününe kadar Midilli Adası’na yönelik yolcu taşımacılığı yapmayacağız" dedi.



Öte yandan, şap hastalığı nedeniyle binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın telef edildiği Midilli’de, Yunan hükûmeti tarafından zararlarının hiç olmazsa bir bölümünün karşılanmasını isteyen çiftçi ve köylülerin adadaki deniz hudut kapısının yanı sıra havaalanını ve stratejik noktaları abluka altına alarak protesto eylemlerini sürdürecekleri de gelen bilgiler arasında.

