Samsun Sahilinde "Dünya Bize Emanet" Temalı Çevre Temizliği

Öğrenciler, kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Costal Deniz Sahili ile Sevgi Kafe önündeki kıyı şeridinde atık toplama çalışması yapıldı.

Etkinlik kapsamında sahilden cam, plastik ve metal atıklar toplanırken, öğrencilere çevre kirliliğinin doğaya ve deniz yaşamına verdiği zararlar hakkında bilgiler verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerce yapılan dip temizliğinde denizden plastik şişeler, cam atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşları doğayı temiz tutma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Vira Haber