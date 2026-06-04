Antalya'da 'Dumansız Plaj' Uygulaması Hayata Geçiyor

Vali Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da hayata geçirilecek. Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, dünyanın dikkatini çekecek çevre projeleri için düğmeye bastı. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında denizlerin korunmasına yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi planlanırken, dikkat çeken adımlardan biri ise "dumansız plaj" uygulaması oldu.

Antalya Valiliği "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Talimatı" genelgesinde dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Antalya'nın eşsiz kıyı şeridini ve deniz ekosistemini korumak, halk sağlığını tehdit eden unsurları en aza indirmek kıyı ve deniz kirliliğinin önemli bileşenlerinden olan tütün atıklarını (izmarit) kaynağında engellemek temel önceliklerimiz arasına olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi (2026-2030)" hedefleri çerçevesinde; plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve bireylerin temiz hava hakkının güvence altına alınması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması başlatıldığı bildirildi. Genelgede, il sınırlarındaki tüm kamu ve özel plaj işletmelerinde sağlıklı bir dinlenme alanı oluşturulmasına yönelik tavsiye kararlarını ve uygulama esaslarını kapsamadığı aktarıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin Kaleiçi'nde düzenlenen dalış etkinliğinde dalgıçlarla birlikte dalış gerçekleştirdi. Etkinliğin ardında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşından bu yana Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarla birlikte yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda denizaltı temizliği faaliyetlerine dalgıçlar ve kurbağa adamlarla birlikte katıldıklarını ifade eden Şahin, çevre çalışmalarını daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak"

Dumansız plaj uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla uygulamayı başlattık. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi iş birliğiyle yürütülen uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da hayata geçirilecek. Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak" dedi.

Valilik tarafından dumansız plaj uygulamasına ilişkin genelge yayımlandığını belirten Şahin, uygulamanın sadece sigara yasağından ibaret olmadığını ifade etti. Sigara kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların da oluşturulacağını kaydeden Şahin, "Bu çok yönlü bir uygulama. Genel emir hükümlerine uyulmadığında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nde de uygulamanın başlayacağını açıklayan Şahin, "İlk etapta Beach Park'ın bir bölümünde başlayacağız. Daha sonra bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı sahillerinin tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek. Buradaki özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunuyoruz. Mevzuat düzenlemeleri tamamlanmadan da gerekli hassasiyet gösterilebilir" ifadelerini kullandı.

Tek kullanımlık pet şişelere karşı su üniteleri

Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin yalnızca dumansız plaj uygulamasından ibaret olmadığını vurgulayan Şahin, tek kullanımlık pet şişe kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda vatandaşların kendi mataraları ve su şişeleriyle ücretsiz su temin edebileceği su üniteleri ve sebiller kurduklarını belirten Şahin, ilk etapta Millet Bahçesi ile ASAT tarafından Beach Park'ta kurulan su ünitelerinin hizmete açılacağını kaydetti.

Şahin, su ünitelerinin kent genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın kendi mataralarıyla gelip sularını doldurabilmeleri ve tek kullanımlık pet şişe tüketimini azaltmak. Böylece hem çevreyi koruyacağız hem de geçmişte yaygın olan çeşme ve sebil kültürünü yeniden canlandıracağız" dedi.

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çöp kapanları, akarsularda kurulan atık bariyerleri, atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılması ve deniz temizliği gibi birçok çevre projesinin de devam ettiğini belirten Şahin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Vira Haber