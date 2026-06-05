Kocaeli'de Hedef, Yüzde 100 Ileri Biyolojik Arıtma Şehri Olmak

Sürdürülebilir gelecek için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kocaeli'yi Türkiye'de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştirebilen ilk şehir unvanına ulaştırmak istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geniş yelpazede gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde hem Marmara Denizi'nin korunmasına katkı sağlanıyor hem de kentin çevresel altyapısı güçlendiriliyor. Körfez'in yeniden canlandırılması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla sürdürülen çalışmalar, Kocaeli'nin çevre alanındaki dönüşümüne yön veriyor.

"İzmit Körfezi yeniden hayat buldu"

Yapılan açıklamada, Büyükşehir'in hayata geçirdiği "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" sayesinde, geçmişte kirlilik sorunlarıyla gündeme gelen İzmit Körfezi'nin yeniden hayat bulduğu; deniz ekosistemini iyileştirmeyi, biyolojik çeşitliliği artırmayı ve körfezin doğal dengesini yeniden tesis etmeyi hedefleyen projenin, bölgenin geleceğine yapılan önemli yatırım niteliği taşıdığı bildirildi.

Proje kapsamında toplam 468 hektarlık alanda yaklaşık 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor. Çalışmaların başladığı günden bu yana deniz tabanında 211 hektarlık (300 futbol sahası) alan başarıyla temizlenirken, yaklaşık 2,1 milyon metreküp dip çamuru denizden çıkarıldı. Yaklaşık 130 bin kamyon yüküne karşılık gelen atık, deniz ekosisteminden uzaklaştırılarak körfezin nefes alması sağlanmış oluyor.

Körfez'in biyolojik zenginliği destekleniyor

2017'den bu yana toplam 54 bin levrek, kalkan ve çipura yavru balığı Körfez'in farklı noktalarında denizle buluşturulurken, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün ise 6 bin çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı Darıca Sahili'nden denize bırakıldı.

Gemi atıkları kontrol altında

İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop ve pissu gibi sıvı atıklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından bu yana lisanslı atık alma gemileri aracılığıyla toplanıyor. Toplanan atıklar, Derince Limanı'ndaki Lisanslı Atık Kabul Tesisi'nde çevre mevzuatına uygun şekilde işlenirken, geri kazanılabilir nitelikte olanlar ise ekonomiye kazandırılıyor, diğer atıklar ise güvenli yöntemlerle bertaraf ediliyor.

Deniz ve kıyılarında kesintisiz temizlik

Kocaeli genelinde deniz, sulak ve kıyı alanlarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi amacıyla 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve derelere kurulan bariyerler sayesinde deniz yüzeyinde ve kıyı hatlarında biriken atıklar düzenli olarak toplanarak çevre ve halk sağlığı korunuyor. Kıyı alanlarında ise özellikle plastik atıkların toplanması için Mavi Takım ekipleri görev alıyor.

Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda ise çevresel sürdürülebilirliği destekleyen birçok uygulama ve yaklaşımı hayata geçiriliyor. Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde vatandaşlar geri dönüştürülebilir atıklarını kolaylıkla teslim ederken, organik atıkların komposta dönüştürülmesi teşvik ediliyor. İkili toplama sistemi kapsamında ise geri dönüştürülebilir atıklar ile diğer atıklar ayrı olarak toplanarak geri dönüşüm süreçlerinin verimliliği artırılıyor.

Atık yönetiminde modern lojistik altyapı

Kentin dört bir yanından toplanan atıklar, modern teknolojiyle donatılmış ve yüksek çevre ile iş güvenliği standartlarına sahip Katı Atık Aktarma İstasyonlarında geçici olarak depolanıyor ve transfer ediliyor. Bu istasyonlar sayesinde atıkların taşınma süreçleri daha verimli ve çevre dostu şekilde yürütülürken; atıklar, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) güvenli biçimde ulaştırılarak çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf ediliyor. Böylece hem lojistik süreçlerde verimlilik sağlanıyor hem de çevresel etkiler en aza indirilerek sürdürülebilir atık yönetimine katkıda bulunuluyor.

Hedef, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevrenin ve su kaynaklarının korunması amacıyla kent genelinde hizmet veren 21'i ileri biyolojik toplam 23 atık su arıtma tesisinde atık suların tamamını biyolojik yöntemlerle arıtıyor. Bu tesislerde 2025 yılı içerisinde toplam 177,5 milyon metreküp atık su arıtılırken, günlük ortalama 486 bin metreküp atık suyun arıtımı gerçekleştirildi ve arıtma sonucu oluşan 118,5 milyon kilogram çamur bertaraf edildi. Kocaeli'yi yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştirebilen ilk büyükşehir yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına devam ediyor.

Atık suları yalnızca arıtmakla kalmayan Büyükşehir, geri kazanım uygulamalarıyla 2015'ten bu yana 153 milyon 564 bin 87 metreküp suyu yeniden kullanıma kazandırdı. 2025 yılı içerisinde sanayi kuruluşları, park ve bahçe sulamaları ile çeşitli belediyecilik hizmetlerinde toplam 18 milyon 263 bin 747 metreküp geri kazanım suyu kullanıldı.

Bu miktarın 17 milyon 936 bin 470 metreküplük bölümü sanayi tesisleri tarafından değerlendirilirken, sanayide tüketilen suyun yaklaşık yüzde 38'i geri kazanım suyundan karşılandı. Bu sayede içme ve kullanma suyu kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlanmış oldu.

Vira Haber