Sinop'ta Lüks Yatın Su Alma Nedeni Belli Oldu

Sinop Limanı'nda 30 Mayıs gecesi su almaya başlayan ve dengesini kaybederek yan yatıp liman zeminine oturan yabancı bayraklı lüks yatla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Sinop İskelesi'nin arka kısmında demirli bulunan yatın sancak tarafındaki jet ski çıkartılan kapak mekanizması arıza yaptı. Kapağın açık kalması nedeniyle gövdeden içeriye hızla deniz suyu dolmaya başladı. Kısa sürede tonlarca su alan lüks yat, ağırlığın tek yöne binmesiyle yan yatarak sığ liman zeminine oturdu.

Olayın ardından lüks yatı kurtarmak için teknik süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından sigorta ve üretici firma tarafından İstanbul'dan Sinop'a özel profesyonel dalgıç ekipleri sevk edildi.

Limana ulaşarak çalışmalara başlayan uzman ekiplerin yapacağı detaylı teknik müdahalenin ardından lüks yatın 2-3 gün içerisinde tamamen su yüzeyine çıkarılması planlanıyor. Ekiplerin limandaki hummalı çalışmaları sürüyor.

Vira Haber