Avcılar Sahilinde Bir Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, denizde bir kadın cesedi olduğunu belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, orta yaşlarda olduğu söylenen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Öte yandan, kayalıkların üzerinde kadına ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Polis ekiplerinin konuyla ilgi inceleme başlattığı öğrenildi.

Vira Haber