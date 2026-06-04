Bozcaada Limanı'nda Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Bozcaada Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi katkı sağladı. Ekipler tarafından liman içerisinde gerçekleştirilen çalışmada deniz dibinde bulunan çeşitli atıklar çıkarılarak çevre temizliğine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında denizlerin ve kıyıların korunmasının önemine vurgu yapılırken, çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedeflendi. Yetkililer, çevre konusunda herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet etti. ‘Dünya Bize Emanet' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bugün atılacak küçük adımların geleceğe bırakılacak temiz bir çevre için büyük önem taşıdığı mesajı verildi.

Vira Haber