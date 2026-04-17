CENTCOM: "Hürmüz Boğazı'ndaki Ablukada 72 Saatte 14 Gemi Geri Döndü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş yapmaya veya bu limanlardan çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik uygulamada odaklanmış, tetikte ve son derece motive" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, 72. saati geride kalan ablukada 14 geminin ABD güçlerinin talimatları doğrultusunda İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri dönüş yaptığını bildirdi.

ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden bölgedeki gemilere yapılan anonslarda, "Ablukayı ihlal etmeye teşebbüs etmeyin. İran limanlarına giden veya oradan gelen gemiler, durdurma ve el koyma amacıyla aranacaktır. Geri dönün ve aranmayı kabul etmeye hazır olun. Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız" ifadelerinin kullanıldığı biliniyor.

