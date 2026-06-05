Koramiral Kendir: "Profesyonellik Bir Kez Daha Ön Plana Çıkmıştır"

Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ardından değerlendirme toplantısına katılan Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, "Tatbikatta modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurlarımız, yetkin personelimiz ve fiilen katılan diğer kurumlarımız koordineli bir şekilde görev almış, zamanla yarışılan arama kurtarma faaliyetlerinde sürat, etkinlik ve profesyonellik bir kez daha ön plana çıkmıştır" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında iki ayrı senaryo kapsamında gerçekleştirildi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından göreve katılan hava ve deniz unsurları, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i selamladı. Selamlama töreninin ardından Koramiral Kendir, basın mensuplarına tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kendir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik"

Tatbikatla arama kurtarma kabiliyetlerin geliştirmesi ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını ifade eden Kendir, "Tatbikatta modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurlarımız, yetkin personelimiz ve fiilen katılan diğer kurumlarımız koordineli bir şekilde görev almış, zamanla yarışılan arama kurtarma faaliyetlerinde sürat, etkinlik ve profesyonellik bir kez daha ön plana çıkmıştır. Mevcut kabiliyetlerimizin test edilmesinin yanında, gelişen teknoloji ve değişen risk unsurları karşısında müdahale kapasitemizin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz göçün tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmesi, denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatların mevcut teknoljinin imkanları doğrultusunda güncelleyerek her türlü hava ve deniz koşuluna karşı hazırlıklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğinin göstergesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TCSG Umut'un helikopter platformunda aile fotoğrafı çektirildi.

Vira Haber