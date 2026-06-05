TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli Hayatını Kaybetti 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Şerefli'nin 4 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Merdan Şerefli için cenaze töreni, 5 Haziran 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip İzmir Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenecek. Şerefli'nin naaşı, cenaze namazının ardından Seyrek Günerli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vira Haber ailesi olarak, merhum Merdan Şerefli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası camiasına ve tüm denizcilik sektörüne başsağlığı diliyoruz.