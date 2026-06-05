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  3. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli Hayatını Kaybetti 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli Hayatını Kaybetti 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli Hayatını Kaybetti 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Şerefli'nin vefatı, denizcilik camiasında üzüntüyle karşılandı. 

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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Şerefli'nin 4 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. 

Merdan Şerefli için cenaze töreni, 5 Haziran 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip İzmir Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenecek. Şerefli'nin naaşı, cenaze namazının ardından Seyrek Günerli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Vira Haber ailesi olarak, merhum Merdan Şerefli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası camiasına ve tüm denizcilik sektörüne başsağlığı diliyoruz. 

 

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