TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli Hayatını Kaybetti
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Şerefli'nin vefatı, denizcilik camiasında üzüntüyle karşılandı.
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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Şerefli'nin 4 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Merdan Şerefli için cenaze töreni, 5 Haziran 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip İzmir Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenecek. Şerefli'nin naaşı, cenaze namazının ardından Seyrek Günerli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vira Haber ailesi olarak, merhum Merdan Şerefli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası camiasına ve tüm denizcilik sektörüne başsağlığı diliyoruz.
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Etiketler : TMMOB, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Merdan Şerefli
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