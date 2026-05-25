Malezya Korvet Projesi’nde İlk Gemi Denize İndirildi

Projenin ilk gemisi olan “TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL”, İstanbul’da düzenlenen ve Malezya Kraliçesi’nin katıldığı törenle denize indirildi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. STM ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Littoral Mission Ship Batch-2 / Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin ilki; 24 Mayıs 2026 tarihinde, İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi.

Törene; Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah, Johor Kraliyet Ailesi Üyeleri, Malezya Savunma Bakanı Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybetli, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, Malezya Kraliyet Donanması’ndan üst düzey isimler, savunma sanayii firmalarının yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bu Yıl Üç Korvet de Denize İndirilecek”

Törende açılış konuşmasını yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 11 farklı tersanede, 44 adet askeri deniz platformu projesini başarıyla tamamladığını ve sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"

“Türkiye ile Malezya arasında savunma ürünlerinin tedariğinde ilk 'Devletten Devlete' (G2G) satış sözleşmesi olma özelliği taşıyan LMS Batch-2 projemizde kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2024 yılında imzaladığımız sözleşmenin ardından; sac kesim ve kızağa koyma aşamalarını rekor sürelerde tamamlayarak, bugün ilk gemimiz TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL’i denizle buluşturmanın onurunu yaşıyoruz.

Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk korvet ihracatı olan bu projede, tasarımdan teslimata kadar her aşamayı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Projedeki yüksek üretim tempomuzla, serinin ikinci gemisini bu yıl Haziran ayında, üçüncü gemisini ise yine bu yıl Ağustos ayında denize indirmeyi hedefliyoruz. Gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle donatılacak olan üç korvetimizi de 2027 yılı içerisinde Malezya Kraliyet Donanması’na teslim ederek, dost ve kardeş Malezya’nın denizlerdeki egemenliğine güç katacağız.”

Tunku Laksamana Abdul Jalil

Gemiye, Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah’ın 2015 yılında vefat eden dördüncü oğlu Tunku Laksamana Abdul Jalil’in ismi verildi. Modern tarihte Johor Kraliyet Ailesi’nin 'Tunku Laksamana' (Prens Amiral) unvanını taşıyan ilk üyesi olan prensin ismi, Malezya halkına hizmeti ve güç dolu bir mirası temsil etmektedir.

STM LMS Batch-II Gemi Özellikleri

Türk Deniz Kuvvetleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen MİLGEM projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri konumuna gelen Türkiye, bugün SSB'nin ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken, dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Malezya arasında ‘Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Malezya Kraliyet Donanması için tedarik edilecek ‘Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni, 10 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirildi. Gemilerin sac kesim töreni 4 Aralık 2024’te, blok koyma töreni ise 8 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici oldu. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstleniyor.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk savunma sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.