GİSBİR’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Tuzla’da "Sıfır Atık" ve Deniz Temizliği Seferberliği
GİSBİR, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Tuzla Halk Plajı’nda düzenleyeceği etkinlikte, deniz dibi temizliğinden mikroplastik incelemesine kadar birçok önemli çevre hareketini hayata geçiriyor.
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Tuzla Halk Plajı’nda kapsamlı bir çevre etkinliğine imza atıyor. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikte; sürdürülebilir çevre anlayışının desteklenmesi, deniz çöplerine dikkat çekilmesi ve özellikle çocuklarda çevre duyarlılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Gemi İnşa Sanayisinde "Sıfır Atık" Liderliği
2020 yılından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayan ve bu alanda Sıfır Atık Belgesi'ne sahip öncü sektörlerden biri olan gemi inşa sanayisi, GİSBİR öncülüğünde çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini kararlılıkla sürdürüyor. Etkinlik, deniz ekosisteminin korunmasının hayati önemine vurgu yaparken, toplumun her kesiminde sıfır atık kültürünü kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.
Çocukların Katılımıyla Uygulamalı Çevre Eğitimi
Çevre bilincinin küçük yaşlarda güçlendirilmesi amacıyla, çocukların aktif katılımıyla gerçekleşecek etkinlik programında şu faaliyetler yer alıyor:
- Deniz Dibi Temizliği: 3 profesyonel dalgıç eşliğinde deniz altındaki atıkların temizlenmesi.
- Kıyı Temizliği: Tuzla'daki iki ayrı ortaokuldan katılacak toplam 60 öğrenci ile sahil şeridinde çöp toplama seferberliği.
- Sıfır Atık Eğitimleri: Gelecek nesillere yönelik sıfır atık temalı interaktif bilgilendirme faaliyetleri.
- Geri Dönüşüm Atölyesi: Çocuklara atıkların yeniden değerlendirilebileceğini gösteren "Atıktan Sanat" temalı yaratıcı atölye çalışmaları.
- Mikroplastik İncelemesi: Mikroskop aracılığıyla deniz suyundaki mikroplastiklerin incelenerek görünmeyen deniz kirliliğine dikkat çekilmesi.
Projeye Değer Katan Kurum ve Kuruluşlar
Bu anlamlı çevre etkinliği, sektörün önemli paydaşlarının da desteğiyle hayata geçiriliyor. Etkinliğe katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
- GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş.
- TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)
- TEYÜD (Tekne ve Yat Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği)
- WİSTA Türkiye
- SeaGull
Toplumun tüm kesimlerini çevreye karşı duyarlı olmaya davet eden GİSBİR, sürdürülebilir bir gelecek ve temiz denizler için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.
Dünya Çevre Günü Deniz ve Kıyı Temizliği Etkinliği Program Akışı
5 Haziran 2026 Cuma – Tuzla Halk Plajı
09.00-10:00
Bölgeye konuşlanma
10:00-11:00
Çocukları karşılama,
Kıyı temizliği,
Dalgıçlar ile deniz dibi temizliği,
Mikroskop ile mikroplastik incelemesi
11:00-12:00
Atıktan sanat atölyesi
12:00-12:30
Yemek (kumanya)
12:30-12:45
Hediye kitap dağıtımı,
Toplu fotoğraf çekimi,
Bölgeden ayrılış
Kıyı Temizliğinin Yapılacağı Bölge: Tuzla Halk Plajı Kıyı Şeridi
40°48'44.41"K- 29°16'22.25"D / 40°48'50.35"K - 29°16'34.05"D
Atölye Çalışması İçin Konuşlanacak Bölge: 40°48'46.68"K - 29°16'25.10"D
Dalgıçlar ile Dip Temizliği Yapılacak Bölge: İTÜ Mendirek İçi/40°48'55.95"K-29°17'47.82"D