GİSBİR’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Tuzla’da "Sıfır Atık" ve Deniz Temizliği Seferberliği

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Tuzla Halk Plajı’nda kapsamlı bir çevre etkinliğine imza atıyor. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikte; sürdürülebilir çevre anlayışının desteklenmesi, deniz çöplerine dikkat çekilmesi ve özellikle çocuklarda çevre duyarlılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gemi İnşa Sanayisinde "Sıfır Atık" Liderliği

2020 yılından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayan ve bu alanda Sıfır Atık Belgesi'ne sahip öncü sektörlerden biri olan gemi inşa sanayisi, GİSBİR öncülüğünde çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini kararlılıkla sürdürüyor. Etkinlik, deniz ekosisteminin korunmasının hayati önemine vurgu yaparken, toplumun her kesiminde sıfır atık kültürünü kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Çocukların Katılımıyla Uygulamalı Çevre Eğitimi

Çevre bilincinin küçük yaşlarda güçlendirilmesi amacıyla, çocukların aktif katılımıyla gerçekleşecek etkinlik programında şu faaliyetler yer alıyor:

Deniz Dibi Temizliği: 3 profesyonel dalgıç eşliğinde deniz altındaki atıkların temizlenmesi.

Kıyı Temizliği: Tuzla'daki iki ayrı ortaokuldan katılacak toplam 60 öğrenci ile sahil şeridinde çöp toplama seferberliği.

Sıfır Atık Eğitimleri: Gelecek nesillere yönelik sıfır atık temalı interaktif bilgilendirme faaliyetleri.

Geri Dönüşüm Atölyesi: Çocuklara atıkların yeniden değerlendirilebileceğini gösteren "Atıktan Sanat" temalı yaratıcı atölye çalışmaları.

Mikroplastik İncelemesi: Mikroskop aracılığıyla deniz suyundaki mikroplastiklerin incelenerek görünmeyen deniz kirliliğine dikkat çekilmesi.

Projeye Değer Katan Kurum ve Kuruluşlar

Bu anlamlı çevre etkinliği, sektörün önemli paydaşlarının da desteğiyle hayata geçiriliyor. Etkinliğe katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş.

TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)

TEYÜD (Tekne ve Yat Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği)

WİSTA Türkiye

SeaGull

Toplumun tüm kesimlerini çevreye karşı duyarlı olmaya davet eden GİSBİR, sürdürülebilir bir gelecek ve temiz denizler için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Dünya Çevre Günü Deniz ve Kıyı Temizliği Etkinliği Program Akışı 5 Haziran 2026 Cuma – Tuzla Halk Plajı 09.00-10:00 Bölgeye konuşlanma 10:00-11:00 Çocukları karşılama, Kıyı temizliği, Dalgıçlar ile deniz dibi temizliği, Mikroskop ile mikroplastik incelemesi 11:00-12:00 Atıktan sanat atölyesi 12:00-12:30 Yemek (kumanya) 12:30-12:45 Hediye kitap dağıtımı, Toplu fotoğraf çekimi, Bölgeden ayrılış

Kıyı Temizliğinin Yapılacağı Bölge: Tuzla Halk Plajı Kıyı Şeridi

40°48'44.41"K- 29°16'22.25"D / 40°48'50.35"K - 29°16'34.05"D

Atölye Çalışması İçin Konuşlanacak Bölge: 40°48'46.68"K - 29°16'25.10"D

Dalgıçlar ile Dip Temizliği Yapılacak Bölge: İTÜ Mendirek İçi/40°48'55.95"K-29°17'47.82"D