Mersin Üniversitesi’nde Denizcilik Haberciliği Paneli Düzenlendi

Denizcilik Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen panele; Deniz Ticareti Dergisi ve Virahaber Koordinatörü Ayşe Olcay, Deniz Haber ve Sea News Kurucusu Kaptan Cahit İstikbal ve Denizcilik Dergisi Koordinatörü Yüksek Mühendis İlker Meşe konuşmacı olarak katıldı. Saat 10.00’da başlayan panelin moderatörlüğünü ise Denizcilik Fakültesi Sekreteri Doç Dr. Erdem Akkan üstlendi. Panelin açılış konuşmalarını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Nur Ece yaptı.

Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner: “Denizcilik Sektörünün Doğru ve Zamanında Bilgiyle Desteklenmesi Önemli”

Panelin açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, denizlerin yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda doğru bilgi akışının hayati önem taşıdığı bir ekosistem olduğunu vurguladı. Dünya ticaretinin büyük bölümünün denizler üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekilen konuşmada, denizcilik sektörünün doğru ve zamanında bilgiyle desteklenmesinin önemine işaret edildi. Çobaner; denizcilik haberciliğinin, genel gazeteciliğin ötesinde teknik bilgi gerektiren bir uzmanlık alanı olduğunun altı çizdi, medya kuruluşlarının deniz güvenliği, çevre, ekonomi ve kriz iletişimi gibi konularda daha donanımlı hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Panelde açılış konuşmasını yapan diğer isim panelin ev sahibi olan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Nur Ece oldu. Ece; denizcilik ile haberciliğin kesişim noktasına dikkat çekerek, bu alanın günümüzde giderek daha kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Denizlerin tarih boyunca keşif, ticaret ve kültürel etkileşimin merkezi olduğunu belirten Ece, bu geniş dünyanın doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Jale Nur Ece: “Doğru Bilgi Rekabet Avantajıdır”

Prof Ece, “Denizler keşfin, ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi olmuştur. Ancak bu engin dünyanın sesi olmak, görünmeyen hikâyelerini gün yüzüne çıkarmak büyük bir sorumluluk gerektirir. Denizcilik haberciliği tam da bu noktada devreye girerek, ufuk çizgisinin ötesinde olup biteni kıyıya taşıyan güçlü bir köprü olur” dedi. Dünya ticaretinin büyük bölümünün denizler üzerinden gerçekleştiğine dikkat çeken Ece, denizciliğin küresel sistemdeki yerine vurgu yaptı. Ece, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının denizler üzerinden gerçekleştiği gerçeği, denizciliğin yalnızca bir sektör değil, küresel düzenin temel taşı olduğunu ortaya koymaktadır. Böylesine kritik bir alanın doğru, hızlı ve güvenilir şekilde aktarılması hem sektör profesyonelleri hem de küresel ekonomi açısından hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Denizcilik haberciliğinin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirten Ece, bu alanın stratejik bir rol üstlendiğini söyledi. Ece, “Denizcilik haberciliği, bilgi sunumunun ötesinde stratejik öngörü üreten, riskleri görünür kılan ve karar süreçlerini etkileyen bir güçtür. Günümüzde dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve değişen jeopolitik dengelerle yeniden şekillenen sektörde doğru bilginin zamanında ulaşması, aynı zamanda bir rekabet avantajıdır” dedi.

Türkiye’nin denizcilikteki konumuna da değinen Prof. Ece, ülkenin küresel ölçekte giderek daha güçlü bir aktör haline geldiğini ifade etti. Dekan, “Türkiye, stratejik coğrafi konumu, gelişen liman altyapısı ve büyüyen deniz ticaretiyle bölgesel ve küresel ölçekte daha fazla söz sahibi olmaktadır. Bu yükselişin uluslararası alanda doğru şekilde anlatılması ve sürdürülebilir bir başarı hikayesine dönüşmesi güçlü bir denizcilik haberciliği ile mümkündür” şeklinde konuştu.

Denizcilik haberciliğinin çok boyutlu bir alan olduğuna dikkat çeken Ece, sektörün farklı dinamiklerine işaret etti ve şunları söyledi: “Bugün artık yalnızca gemilerin rotalarını değil; küresel ticaretin nabzını, çevresel tehditleri, teknolojik dönüşümleri ve deniz emekçilerinin görünmeyen hikâyelerini de takip ediyoruz. Denizcilik haberciliği yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda fırsatları işaret eden ve stratejik farkındalık oluşturan güçlü bir rehberdir”.

Denizcilik haberciliğinin mesleki sorumluluğuna da değinen Ece, doğru bilginin önemine vurgu yaptı. Ece, “Denizlerin derinliklerinde şekillenen gelişmeleri doğru bir perspektifle kamuoyuna aktarmak hem mesleki hem de etik bir görevdir. Bu alanda çalışanlar yalnızca haber yapan değil, aynı zamanda sektöre yön veren, bilinç oluşturan ve sorumluluk taşıyan bireylerdir” dedi. Konuşmasının sonunda panelin önemine değinen Ece, etkinliğin Türkiye’de akademik düzeyde ilklerden biri olduğuna dikkat çekti. Panelin bilgi ve deneyim paylaşımını artırmasını temenni eden Ece, başta üniversite yönetimi olmak üzere emeği geçenlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Denizcilik Haberciliği Paneli

Denizcilik Fakültesi Sekreteri Doç Dr. Erdem Akkan’ın modaretörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar denizcilik haberciliği ile farklı konulara dikkat çektiler. Panelde konuşmacı olarak yer alan Ayşe Olcay, Cahit İstikbal ve İlker Meşe, denizcilik haberciliğinin gelişimini ve sektördeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bu alanın gelişmesi için yapılması gerekenler de katılımcılarla paylaşıldı. Ulusal medyada da bu konuda bir ilerleme görüldüğü kaydedilirken denizcilik sektöründeki habercilerin bu anlamda ulusal medyayı beslediği de ifade edildi. Panelde doğru bilgi akışının önemi ve dijitalleşmenin medya üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Etkinlikte, denizcilik haberciliğinin Türkiye’de gelişim potansiyeline dikkat çekilirken, bu alanda iletişim profesyonelleri ile sektör uzmanlarının birlikte çalışmasının önemine vurgu yapıldı. Panelin, öğrenciler açısından yeni kariyer fırsatlarına kapı aralayacağı ifade edildi. Mersin gibi önemli bir liman kentinde gerçekleştirilen etkinliğin, denizcilik ve iletişim alanları arasında disiplinler arası iş birliklerini güçlendirmesi bekleniyor.

Sunumların ardından soru-cevap bölümü de oldukça interaktif geçti. Panelin ardından konuşmacılara ve destek verenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Sonrasında toplu fotoğraf çekiminin ardından Denizcilik Fakültesi Dekanı Jale Nur Ece tarafından Denizcilik Fakültesi katılımcılara gezdirildi.

