Desan’ın Malezya Yatırımında Tarihi Gün: Tersane Projesinde Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Malakka Eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ (Straits of Melaka Waterfront Economic Zone) kapsamında hayata geçirilen tersane projesinin temel atma töreni, 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye ve Malezya arasındaki güçlü iş birliğinin somut bir göstergesi olan proje, DESAN’ın yurt dışındaki ilk tersane yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Malaka Eyaleti Başbakanı YABDatuk Seri Utama Ab Rauf bin Yusoh başkanlığında icra edilen törende üst hükümet temsilcileri, yerel otoriteler ve sektör paydaşları bir araya gelirken, DESAN’ı Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu temsil etti.

Tersanenin ilk aşaması 2027 sonunda tamamlanacak

DESAN ile yerel ortağı arasında imzalanan Ortak Girişim ve İş Birliği Anlaşması doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında, askeri ve ticari gemi inşası ile bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin yürütüleceği modern bir tersane inşa ediliyor. Toplam 171 dönüm alan üzerinde planlanan tesisin Safha 1’i 94 dönüm, Safha 2’si ise 77 dönüm büyüklüğünde olacak şekilde tasarlandı.

Projenin mühendislik çalışmaları, batimetrik ölçümler ve zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşen temel atma süreciyle birlikte sahadaki çalışmalar fiilen başladı. Tersanenin ilk aşamasının 2027 yılı sonuna kadar tamamlanarak operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Cenk İsmail Kaptanoğlu: “Bilgi ve Teknoloji Paylaşımının Yeni Aşaması”

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, temel atma törenine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Malezya’da hayata geçirdiğimiz bu proje, DESAN’ın küresel büyüme vizyonunun en somut adımlarından biri. Bugün gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni, yalnızca bir yatırımın başlangıcını değil, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında bilgi, teknoloji ve kabiliyet paylaşımına dayalı güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliğinin de yeni bir aşamasını temsil ediyor.

Malezya’nın sahip olduğu potansiyele, stratejik konumuna ve denizcilik alanındaki gelişim vizyonuna yürekten inanıyoruz. Bu yatırımın, bölgesel bir denizcilik üssünün temellerini oluşturacağına inanıyoruz.

Yerel ortağımız ve SM-WEZ ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile yalnızca bölgesel denizcilik sanayine katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında artan ekonomik ve stratejik iş birliğine somut ve kalıcı bir değer katacağız. Malezya ile kurduğumuz bu güçlü ortaklığın, önümüzdeki dönemde daha büyük ve stratejik iş birliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz.”

DESAN Tersanesi (DESAN Shipyard) Hakkında:

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan DESAN Tersanesi, İstanbul Tuzla’da faaliyet göstermektedir. Yeni inşa için kullanılmakta olan kapalı alanında toplam 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan DESAN Tersanesi, bu açıdan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Ticari gemilerin inşasında ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri gemilerin yeni inşa, modernizasyon, bakım ve onarım alanlarında da hizmet vermektedir. DESAN Tersanesi, gerek milli gerekse NATO ülkeleri dâhil yabancı askeri gemilerin inşası, onarımı, bakımı ve modernizasyonunu yapmak için gereken tüm izin/onay/sertifika ve kapasiteye sahiptir. DESAN Tersanesi, 17 Aralık 2024’te Atlas Tersanesi’ni bünyesine katarak üretim kapasitesini ve proje ölçeğini daha da büyütmüştür. DESAN Tersanesi bir Kaptanoğlu Grup kuruluşudur.