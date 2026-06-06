Karadeniz'de Türk Balıkçı Teknesine Saldırı: Bir Ölü, Dört Yaralı

Bakanlıktan 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Karadeniz'de Kırım'ın batısında, Sivastapol açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli teknenin saldırı sonucu hasar alıp battığı belirtildi.

"Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait “TCSG-96” gemisi, saat 19.20'de söz konusu balıkçı teknesine ulaştı. Gemideki dört doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekip duruma müdahale etti.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 2022'den bu yana taraflar Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor.

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