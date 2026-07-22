D-Marin, marina sektörünün gelecekteki liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği uluslararası mezun programı Marin-Up ile genç yeteneklere 9 ülkedeki 28 marinada 18 ay boyunca uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar ise D-Marin bünyesinde kalıcı yönetici pozisyonlarında kariyerlerine devam edecek.

Premium marinaların seçkin markası D-Marin, marina sektörünün gelecekteki liderlerini sektöre kazandırmak, geliştirmek ve kariyerlerini hızlandırmak amacıyla tasarlanan yeni uluslararası mezun programı Marin-Up'ı hayata geçirdi. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen hırslı genç mezunlar için tasarlanan 18 aylık program, D-Marin'in 9 ülkedeki 28 marinadan oluşan ağı içerisinde önemli bir gelişim fırsatı sunuyor. Uygulamalı deneyim, uluslararası mobilite ve yapılandırılmış gelişim sürecini bir araya getiren program, marina sektörünün gelecekteki liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Yeni nesil marina yöneticileri ve liderleri için güçlü bir yetenek havuzu oluşturmak amacıyla geliştirilen program sayesinde katılımcılar; günlük marina ve liman yönetiminden müşteri deneyimine, sürdürülebilirlikten inovasyon ve stratejik büyüme projelerine kadar işin her alanını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Operasyondan stratejik liderliğe uzanan gelişim yolculuğu

Program iki gelişim aşamasından oluşuyor. İlk 12 aylık dönemde katılımcılar, "İş Süreçlerini Anlama" aşamasını tamamlayacak. Bu süreçte geçmiş eğitimleriyle uyumlu olarak Müşteri Deneyimi, Liman Operasyonları ve destek fonksiyonlarından birinde görev alacak. Her görev değişimi, katılımcılara marina operasyonları, hizmet sunumu ve fonksiyonlar arası ekip çalışmasını doğrudan deneyimleme imkânı sağlayacak. Katılımcılar, her rotasyonun sonunda edindikleri deneyimleri ve elde ettikleri çıktıları üst yönetime sunacak.

Programın son altı ayında ise katılımcılar, kurumsal projeler ve fonksiyonlar arası girişimlerde görev alarak daha stratejik bir bakış açısı kazanacak. Üst düzey yöneticilerle birlikte; iş geliştirme, müşteri mükemmeliyeti, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, inovasyon ve operasyonel verimlilik alanlarındaki projelerde yer alacak katılımcılar, şirketin geleceğine yön veren karar alma süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı elde edecek. Program boyunca ise katılımcılar için kapsamlı bir öğrenme ve gelişim süreci yürütülecek. Oryantasyon, operasyon eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, liderlik gelişim programları ve D-Marin Marina Yöneticileri Akademisi'ne katılım bu sürecin önemli parçalarını oluşturacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck: "D-Marin uluslararası ölçekte büyümeye devam ederken, geleceğin liderlerini yetiştirmek hem bizim hem de sektörümüz için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Marin-Up, insan kaynağına yatırım yapma, genç profesyoneller için fırsatlar oluşturma ve gelecekteki başarımızı destekleyecek yetkinlikleri geliştirme konusundaki uzun vadeli kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

“Sektörümüzün geleceğini şekillendirmeye katkı sunmak isteyen adaylar arıyoruz”

Marin-Up’un, başarılı liderlerin deneyim, merak ve farklı bakış açılarıyla geliştiğine olan inançlarını yansıttığını belirten D-Marin İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) Christina Samoulada ise şu ifadelere yer verdi: "Marina sektörü; müşteri hizmetleri, operasyon, konaklama, denizcilik uzmanlığı ve işletme yönetimini bir araya getiren yapısıyla yetenekli mezunlar için son derece cazip bir kariyer fırsatı sunuyor. Marin-Up sayesinde katılımcılar ilk günden itibaren gerçek sorumluluk üstlenecek, deneyimli profesyoneller ve üst düzey yöneticilerle birlikte çalışacak ve uluslararası ağımız genelinde yürütülen önemli projelere katkı sağlayacak. Merak eden, öğrenmeye istekli, alışılmışın dışına çıkabilen ve sektörümüzün geleceğini şekillendirmeye katkı sunmak isteyen adayları arıyoruz."

Yeni mezunlar ve genç profesyoneller için başvurular başladı

Marin-Up programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, D-Marin bünyesinde kalıcı yönetici pozisyonlarına atanacak. Bu yaklaşım, şirketin kendi bünyesindeki yetenekleri geliştirerek kariyer yolculuklarını destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Programa, yeni mezunların yanı sıra en fazla iki yıllık profesyonel deneyime sahip adaylar başvurabiliyor. İşletme, konaklama yönetimi, denizcilik, mühendislik, finans, pazarlama, operasyon, insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve ilgili alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip adayların başvuruları bekleniyor. İyi seviyede İngilizceye ek olarak en az bir Avrupa dilini akıcı şekilde konuşabilmek başvuru şartları arasında yer alırken; uluslararası deneyim, stajlar, değişim programları ve ders dışı liderlik faaliyetleri ise avantaj olarak değerlendiriliyor.