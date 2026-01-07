Tersan Tersanesi, Acta Pegasus’u Acta Marine’e Teslim Etti

Acta Pegasus, Acta Marine için planlanan dört gemilik serinin ilk gemisi olma özelliğini taşıyor. 135 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olan gemi; 3 boyutlu hareket dengeleme kabiliyetine sahip personel transfer platformu (gangway) ve vinç sistemleriyle açık deniz operasyonlarında yüksek güvenlik ve verimlilik sunuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlanan Acta Pegasus, metanol yakıt kullanımına hazır şekilde teslim edildi. Gemi, çift yakıtlı ana makineleri sayesinde deniz gaz yağı (MGO) veya MGO-metanol karışımıyla çalışabiliyor ve bu sayede karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Acta Marine CEO’su Rob Boer, teslimata ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Acta Pegasus’un filomuza katılması, sürdürülebilir Walk-to-Work gemileri için yeni bir standart oluşturuyor. Çevre dostu teknolojiler sayesinde CO₂ emisyonlarında ciddi bir azalma hedefliyoruz,”

ifadelerini kullandı.

Serinin ikinci gemisi Acta Hercules’ün 2026 yılının ilk çeyreğinde, Acta Gemini ve Acta Aquarius adlı üçüncü ve dördüncü gemilerin ise 2026’nın ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Tersanesi CEO’su Mehmet Gazioğlu ise,

“Acta Pegasus’un teslimi, tersanemizin karmaşık ve yüksek teknolojili açık deniz destek gemilerini uluslararası standartlarda inşa edebilme kabiliyetini ortaya koymaktadır. Acta Marine’in sürdürülebilir filo vizyonuna katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz,”

dedi.

Ulstein imzalı çift X-STERN gövde tasarımına sahip olan gemi, zorlu deniz ve hava koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti ve yüksek DP performansı sunuyor. Ayrıca mürettebat refahı gözetilerek tasarlanan Acta Pegasus’ta modern yaşam alanları, spor salonu, sauna ve akıllı Wi-Fi altyapısı bulunuyor.

Vira Haber