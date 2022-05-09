Borusan Lojistik En Mutlu Lojistik Şirketi Seçildi!

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik, “Happy Place to Work” ve “Capital Dergisi” iş birliği ile düzenlenen “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri” araştırmasında, lojistik sektörü kategorisinde “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” seçildi. 214 şirketin katıldığı araştırmada şirketlerin çalışanlarına 14 sorudan oluşan Wellbeing Anketi gönderildi. Anketten 70 ve üzeri puan alan 81 şirket listeye aday olurken aday şirketlerin insan kaynakları uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu tarafından incelendi.

Yapılan tüm bu değerlendirmeler sonrasında Borusan Lojistik, lojistik sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” seçildi. Ofiste sertifikayı elden teslim alan Borusan Lojistik ekibi, bir işyerinin mutluğunda, yöneticiler kadar çalışanların da rol oynadığını ve belirleyici olduğunu göstermesi sebebiyle tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal, aldıkları ödülden ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek; “İnsana değer veren ve insan sayesinde başarıya inanan bir kurum olarak çalışanlarımızın sağlığı, mutluluğu ve refahı en önemli önceliğimiz. Aldığımız bu ödülle hayata geçirdiğimiz uygulamaların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Çalışanlarımız için mutlu bir ortam yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.