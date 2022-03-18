“ASYAPORT & MSC & MEDLOG İle Tarihe Saygı" Fotoğraf Yarışması

ASYAPORT; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve 10 Logos Fotoğraf Atölyesi iş birliği ile, Çanakkale Zaferi’ni kutladığımız ve şehitlerimizi andığımız bu tarihi günde, Türkiye’nin amatör ve profesyonel fotoğrafçılarının bir araya geleceği, “ASYAPORT & MSC & MEDLOG ile TARİHE SAYGI” isimli yeni bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yarışmada; amatör ve profesyonel fotoğrafçıların “1915 Çanakkale Köprüsü, Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Geçilmez Anıtı, Çanakkale Şehitleri Anıtı” bölgesinden geçerken MSC ve MEDLOG gemilerini fotoğraflayarak önemli bir ulaşım aracı olan köprü ve deniz taşımacılığını aynı kadraj içerisinde belgelemenin yanı sıra, tarihi yarımada içindeki değerlerimizi vurgulamak amaçlanıyor.

“MSC & MEDLOG ile Tarihe Saygı” adıyla ASYAPORT ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya başvurular, ücretsiz olacak ve her yıl Çanakkale Zaferi’ni kutladığımız tarih olan 18 Mart’ta başlayıp, 5 Ekim tarihinde sona erecek.

Seçici Kurul; başvurular içinden toplam 6 adet eseri ödüllendirecek. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, mansiyon ve para ödülü alacak ve 20 fotoğraf sergilenmeye hak kazanacak.

ASYAPORT; bu yarışma ile tarihi değerlerimize verdiği önemi bu yarışmayla vurgulamayı ve ülke çapında kurgulanacak olan yarışma sayesinde birçok amatör ve profesyonel fotoğrafçıya ulaşmayı hedefliyor.