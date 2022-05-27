Polisan I-REC Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Elektrik tüketiminin %50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Holding, 2012 yılına göre doğrudan ve dolaylı kontrolünde olan (Kapsam I-II) karbon yoğunluğu azaltım oranını da %53’e çıkardığını açıkladı. Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak 2025 yılına kadar elektrik enerjisi kullanımı kaynaklı karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet yürüten ve Türkiye’nin köklü grup şirketlerinden biri olan Polisan Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Kısa bir süre önce Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarındaki performans notunu “B-” seviyesine yükselten ve globalde bu nota sahip 33 Türk şirketinden biri olan Polisan Holding, karbon emisyon yoğunluğu azaltım oranını %53’e yükselttiğini duyurdu.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Alan Polisan’ın Enerji Dolaylı 2025 Hedefi Sıfır Emisyon

Holding, Uluslararası I-REC Sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbon ayak izini azaltırken CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti; “Bugün ise en kapsayıcı haliyle tüm sahalarımızda, operasyonlarımızda, ofislerimizde ve genel müdürlük binamızdaki elektrik enerjisi tüketimimizin %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak Uluslararası I-REC sertifikalarımızı aldığımız ve böylelikle %39 olan karbon emisyon yoğunluğu azaltım oranımızı %53’e yükselttiğimiz için mutluyuz. 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları ile bu kapsama giren emisyonlarımızı sıfırlamak üzere belirlediğimiz stratejik hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Enerji odağında ürün tasarımından, operasyonel verimliliğe, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji teminine kadar yarattığımız tüm çevresel etkilere odaklanarak iklim değişikliği ile mücadelemiz devam ediyor.”

Birlikten Gelecek Doğar!

“Birlikten Gelecek Doğar” vizyonu ile uyguladıkları sürdürülebilirlik stratejileri hakkında bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “İştiraklerimizden Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya şirketlerimizde 2012 yılından bu yana doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Kapsam 1 ve dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Kapsam 2 emisyonlarını hesaplamakta ve yayınlamaktayız. Bu süre boyunca etkin izleme, ölçme ve yönetim ile operasyonlarımızdaki karbon ayak izi oluşturan tüm faaliyetlerimizin üzerine yoğunlaşarak Kapsam 1-2 emisyon yoğunluğumuzu %39 azaltmayı başardık. Doğrudan yönetimimizde ve kontrolümüzde olmayan ancak etkilediğimiz süreçleri de değerlendirebilmek üzere 2020 yılında envanterlerimize Kapsam 3 emisyonlarını da dahil ettik. Birlikten Gelecek Doğar vizyonuyla belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejilerimizde yer alan iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.