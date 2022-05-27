Çin'deki "Baraj" Tedarik Zincirinde Sele Neden Olabilir!

Çin’in Şanghay ve Pekin şehirlerinde Covid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Uluslararası lojistik sektörünün güçlü şirketlerinden ATF Forwarding’in Genel Müdürü Haldun Kavrar, bu şehirlerdeki üretimin durması ya da yavaşlaması nedeniyle yeni bir tedarik zinciri krizinin tetiklenebileceğini açıkladı. Kavrar, kısıtlamalar sona erdiğinde siparişlerin üretilmesinde, limanlara gönderilmesinde önemli sorunlar yaşanabileceğini, bunun baraj kapaklarının aniden açılması olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Dünya ticaretinin kilit ülkelerinden Çin, “Sıfır Vaka” politikası kapsamında sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük ticaret şehri Şanghay’da, bir ayı aşkın süredir korona virüs önlemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağı sıkı şekilde uygulanıyor. Başkent Pekin’de de kısıtlamalar sürüyor.

Uluslararası entegre lojistik hizmetler sunan ATF Forwarding’in Genel Müdürü Haldun Kavrar, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların uygulandığı bölgelerdeki fabrikalarda üretimin durması ya da yavaşlamasının, yeni bir tedarik zinciri krizini tetikleyebileceğini açıkladı. Kavrar, bu bölgelerde sınırlı da olsa üretim yapan firmaların ise ürünlerini limanlara ulaştırmakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

“Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği belirsiz”

Mevcut durum sebebiyle Avrupalı ve ABD’li büyük alıcıların siparişlerinin üretilmesinde, üretilenlerin de teslimatında sorunlar yaşandığını vurgulayan Kavrar, “Bugüne kadar Çin otoriteleri, kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda bir açıklama yapmadığı gibi ‘Sıfır Vaka’ politikasına sadık kalacaklarının altını çizdi. Bu durum da uluslararası ticarette öngörülebilirliği zorlaştırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Baraj kapakları birden açılacak, limanlara akın olacak”

Kavrar, asıl problemin ise kısıtlamalar kaldırıldığında ortaya çıkabileceğine işaret etti. Bu şehirlerde normalleşme başladığında birikmiş üretim ve ertelenmiş tüketim nedeniyle limanlarda aşırı yığılma yaşanabileceğini belirten Kavrar, “Baraj kapakları birden açılacak ve sevk edilemeyen ürünler limanlara doğru bir sel gibi akacak. Ne mevcut konteyner stoku ne liman ne de gemi kapasiteleri bu ani baskıyı kaldıracak düzeyde değil.” diye konuştu.

“Üretim ve lojistik süreçleri önceden planlanmalı”

Kavrar, tedarik zinciri paydaşlarının bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. Üretim ve lojistik süreçlerin kesinlikle önceden planlanması çağrısında bulunan Kavrar, aksi takdirde söz konusu krizin beklenenden uzun ve sancılı sürebileceğini de sözlerine ekledi.

