Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda İlk Etap Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibi, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki marinaya ulaşarak, Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak gelen tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

Arçelik Sailing Team takımının kaptanı ve teknenin dümencisi Deniz Fıçı, gazetecilere, etapta rüzgarın oldukça değişken olduğunu belirterek, "Rüzgar sürekli değişti. Yelkenlerimizi ve kendimizi ayarladık. Hem gece hem de gündüz devam ettik. Dinlenme şansımız pek olmadı. Ekipte 3'ü kadın 12 kişiydik." dedi.

Kazanan ekiptekilerden Yasemin Bayrak da 4 yıldır yarışmalara katıldığını, etabın da oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, yarışmadan çok keyif aldıklarını, sonuçtan da mutlu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise "Halikarnas Kupası'nın ilk varan teknesi Türkiye'den Arçelik Sailing Team oldu. Bizim açımızdan ayrıca gurur verici bir durum bu. Diğer tekneler bu zorlu rotayı tamamlayarak Bodrum'a varmak üzereler. Marmaris'ten başlattığımız yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcu katıldı. Bodrum'da yapılacak törenle takımlara ödüllerini vereceğiz." şeklinde konuştu.

Yat yarışlarının ödül töreni 28 Mayıs Pazar akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek.

Yarışlar DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.