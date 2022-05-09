Çin'de Son 24 Saatte 4 bin 333 Vaka Görüldü

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 415, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 918 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 73 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 322, göstermeyen 3 bin 625 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 11 kişi öldü.

"Statik yönetim" adımı

Şanghay’da Cinşan ilçesinin ardından son 14 günde vaka kaydedilmeyen Vanli ilçesinde karantina bölgeleri dışında vaka görülmesi nedeniyle yeniden "statik yönetim" adı verilen bölge için hareket kısıtlamaları uygulanmaya başladı.

Statik yönetimin uygulandığı bölgede tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamaları bildirilirken, sağlık görevlileri, gıda dağıtıcıları ve topluluk gönüllülerinin bölge içi hareketlerine kısıtlama getiriliyor.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı açıklanmıştı.

Karantina tedbirlerinin 6 haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 608 binden fazla vaka kaydedildi, 547 kişi hayatını kaybetti.

Pekin'de toplu testler devam ediyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 33, göstermeyen 16 vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu, şehrin doğusundaki Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanların "zorunlu olmadıkça bölgelerini terk etmemeleri" istendi.

Kentin en kalabalık merkez ilçesi olan 4 milyon nüfuslu Çaoyang'da çok sayıda apartman kompleksi karantinaya alınırken toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 22 Nisan'da başlayan salgın dalgasında ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüs, bir haftadır fark edilmeden yayılmıştı.

Yeni salgındaki vaka sayısı, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bıraktı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 220 bin 40 vaka tespit edildi, 5 bin 185 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 266 COVID-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısı 23 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 133 kişi yaşamını yitirdi.