Türkiye'nin Tek Kadın Solo Yelken Sporcusu Başak Mireli Türkiye Turu Rekoru İçin Karadeniz'e Çıkıyor

20 Nisan’da başladığı, Marmara Denizi’nde 320 millik kalifikasyon parkurunu tamamlayan Türkiye’nin tek kadın solo yelken sporcusu Başak Mireli, 1 Haziran 2022’de başlayacak Yelkenle Türkiye Turu Rekor denemesi için bugün Karadeniz’e çıkıyor. Mireli, Hopa - İskenderun arasındaki 1500 millik rotayı tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Tek başına, sadece yelken gücü ile Marmara Denizi’nde 320 millik rotayı Nisan ayında tamamlayarak bu uzunlukta bir rotayı bitiren Türkiye’nin ilk kadın yelken sporcusu olan Başak Mireli, Türkiye Turu Rekoru için Karadeniz’e çıkıyor. Mireli, İlker Elektronik sponsorluğunda Hopa ile İskenderun arasındaki 1.500 millik rotayı yelken gücü ile tek başına, hiç durmadan tamamlayarak Türkiye Turu Rekorunu elde etmeyi hedefliyor. 1 Haziran 2022’de rekor denemesine başlayacak sporcu, turun sonunda rotayı tamamlayan ilk kadın yelkenci ünvanına sahip olacak.

Deniz Özgürlüktür, Çağdaşlıktır, Uygarlıktır

Solo Türkiye Turunu bir kadın sporcu olarak tamamlamanın önemine dikkat çeken Mireli, erkek egemen denizlerimizde hayata geçireceği projesinin önemini şöyle ifade ediyor, “Solo Türkiye Turu’nu tek başına bir kadın olarak yapmak, kadınların denizlerimizde çoğalmasına dair bir mesele. Bu rekor denemesinin tüm yelkenci kadınlar için cesaret, güç ve ilham kaynağı olmasını umuyorum.”

Daha Çok Destek ile Daha Çok Yelkencimiz Karadeniz’e açılmalı

Mireli, rekor denemesi öncesinde 9 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Karadeniz’in tamamını dolaşarak Karadenizli deniz sevdalıları ile bir araya gelip, bölgedeki yelken kulüpleri ile görüşecek. 19 Mayıs’ta Samsun’da denizcilerle birlikte Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak olan Mireli için Türkiye Turu Rekoru, Karadeniz’in doğal güzelliklerini tanıtmak için de büyük bir fırsat olacak. Türkiye Turu Rekoru denemesini 12 günde tamamlamayı hedefleyen yelkenci 1 Haziran 2022’de Hopa’dan çıkış yapacak. Projesine “Ana Sponsor” arayışı devam eden Mireli, “Daha büyük hedefler ve başarılar için spora ve sporcuya daha fazla destek şart. Projem için hala ana sponsor bulabilmiş değilim. Bu yönde arayışım devam ediyor. Şu ana kadar sonsuz destekleri ile hep yanımda olan aileme ve dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bir Yelken Federasyonu Projesi: Türkiye Turu Rekoru

Türkiye’de yelken sporunu geliştirmek ve sporcuları açık deniz yelkenciliğini teşvik etmek amacıyla Türkiye Yelken Federasyonu tarafından oluşturulan Türkiye Turu Rekoru projesi deniz kıyılarımızın tanıtımına katkıda bulunurken, deniz ve çevre bilincinin yeni kuşaklara aktarılmasının da önünü açacak. Federasyon tarafından belirlenen 320 millik Marmara Denizi Kalifikasyon Parkuru’nu tamamlayan Başak Mireli, Türkiye Turu Rekoru için yarışmaya hak kazanan ilk kadın yelken sporcusu oldu.

Başak Mireli Kimdir?

Fenerbahçe Yelken Kulübü’nde yelken sporuna başlayan Türkiye’nin tek solo kadın yelken sporcusu Başak Mireli, uzun yıllar İstanbul Yelken Kulübü sporcusu olarak yat kategorisinde yarıştı. Mirelli, Haziran 2022’de Türkiye Turu Rekoru denemesini tamamladıktan sonra eşi Ömer Öcel ile çıkacağı dünya turunun ilk ayağında, Aralık 2022’de solo Atlantik geçişini yaparak, tek başına okyanus geçen ilk Türk kadın denizci olmayı da hedefliyor.

Destekleyen Kurumlar

Başak Mireli - Yelkenle Solo Türkiye Turu Rekoru denemesi İlker Elektronik, Gökova Ören Marina, Jotun Türkiye ve Setur Marinaları tarafından desteklenmektedir. İletişim Danışmanlığı ve Halkla İlişkiler desteği TIME Public Relations (TimePR), medya desteği Naviga Magazin tarafından sunulan proje; insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışan WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve cinsiyet dengeli bir iş yaşamı için faaliyetler gösteren PWN İstanbul (Profesyonel İş Kadınları Derneği) tarafından da desteklenmektedir.

Başak Mireli’nin "Yelkenle Solo Türkiye Turu Rekoru” Projesi hazırlık süreci ve rekor denemesi Instagram ve YouTube’da @sailing_istanbul hesaplarından ve www.sailingistanbul.com adresinden takip edilebilir.