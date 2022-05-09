Yalıkavak Marina, ‘Dünyanın En İyi Marinası’ Olmak İçin Yarışıyor

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2020 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ve Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıları sürdürmek için tüm dostlarını yeniden oy vermeye davet ediyor.

Türkiye’nin gururu ve ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıkavak Marina, 2022’de de tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının oyları ile bu gurur verici unvanı taşımaya devam etmeyi hedefliyor.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Yalıkavak Marina olarak, Türkiye’yi temsil etme vizyonumuzun bir parçası olarak dünya çapında ödüller almak bizi her zaman gururlandırıyor. Türkiye’yi ve Yalıkavak Marina’yı, lüks yaşam stili tutkunları ve deniz aşıkları için bir numaralı destinasyon yaptık. Her yıl, Türkiye’nin göz alıcı mavi denizlerinde seyreden uluslararası teknelerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Bodrum’u ziyarete gelen turistlerden oluşan 2 milyon konuğumuza yüksek kaliteli hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin Riviera’sı olarak bilinen Bodrum Yarımadası’nı ve Yalıkavak Marina’yı uluslararası platformlarda tanıtarak Türkiye’yi dünya çapında temsil etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

TYHA’nın verdiği ödül için (web adresi: https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) buraya tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalıkavak Marina yazıp, mail adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 31 Ağustos 2022 tarihine kadar oy verebilirsiniz. Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir.

