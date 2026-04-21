TAYK 2026 Sezonun İlk Randevusunda 33 Ekip Kıyasıya Yarıştı
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen geleneksel Komodorlar Serisi’nin ilk ayağı Captain Haddock Kupası, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’un eşsiz Adalar parkurunda gerçekleşen nefes kesen mücadelelerle tamamlandı.
Geleneksel Komodorlar Serisi’nin açılış yarışı olma özelliğini taşıyan etkinlikte, ekipler iki gün boyunca değişken hava koşullarında zorlu rotaları takip etti. Yelkenciler, yarışın ilk gününde 0 ila 20 dereceden esen 10-12 knot şiddetinde rüzgâr eşliğinde mücadele etti; ikinci gün rüzgâr yön değiştirerek 220-240 dereceden 8-9 knot hızla esti. Her iki günde de ekipler, teknik becerilerini ve taktiksel hamlelerini ortaya koydu.
Adalar parkurunda düzenlenen coğrafi rotalar ve şamandıra yarışları, seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Farklı sınıflarda kıyasıya rekabetin yaşandığı TAYK Captain Haddock Kupası’nda, genel sonuçlara göre kategorilerinde birincilik ipini göğüsleyen takımlar şunlar oldu:
CAPTAIN HADDOCK KUPASI’NDA BİRİNCİ OLAN TAKIMLAR
- IRC 0: ENKA / Cheese IV
- IRC 1: Gözalan / Alize M12
- IRC 2: Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei
- IRC 3: Anadolu Sigorta-CTD / Pupa
- IRC 4: Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK
- IRC GO: Deniz Harp Okulu Akova
CAPTAIN HADDOCK KUPASI – SIRALAMALAR
Captain Haddock Kupası’na IRC 0, 1, 2 sınıflarından 23 tekne, IRC 3, 4 ve IRC Go sınıflarından 10 tekne olmak üzere toplam 33 ekip katılım sağladı.
IRC 0 SIRALAMASI
- ENKA / Cheese IV
- Coca Cola İçecek - Das / Das
- Borusan Racing / Çılgın Sigma 2
- Orient Express 6
- Team Acadİa / Chacal
- Farrmentor
- DHO / Arİva
- Urbancare / 7 Bela
IRC 1 SIRALAMASI
- Gozalan / Alize M12
- Akkok Holding / Cheese VIII
- Logo Yelken Takımı / Logo
- Beymen Club Sailing Team / Atlas
- Nordex-Ctd / Mars
- Mad Parfumeur / Mary
- Fenerbahçe Doğus Yelken Takımı / Fenerbahçe 1
IRC 2 SIRALAMASI
- Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei
- Cimsa Yelken Takımı / Blackwater
- Garanti BBVA / Cheese V
- Eker Sailing Team - Das / Carina
- Yapı Kredi / Nox
- Penti-Ctd / Fifty Fifty
- Tüpraş / Fenerbahçe 5
- GSU Yelken Takımı-Bioderma / Infinito
IRC 3 SIRALAMASI
- Anadolu Sigorta-CTD / Pupa
- Sahibinden.com - Gemini Sailing 3 / Gemini III
- Hitit – Gemini Sailing / Gemini
- Canias-Ctd / Electron
- Shell / Alize
- Lipton / Luce
- Zıg Zag Sailıng Club / Zig Zag
IRC 4 SIRALAMASI
- Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK
- Sebago / Alize G 28
IRC GO
- Deniz Harp Okulu Akova
Captain Haddock Kupası’nın ardından TAYK trofesi, yıl boyunca farklı etaplarla devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.