TAYK 2026 Sezonun İlk Randevusunda 33 Ekip Kıyasıya Yarıştı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) merakla beklenen 2026 sezonu, deniz tutkunlarını ve yelken dünyasının en deneyimli ekiplerini bir araya getiren Captain Haddock Kupası ile görkemli bir başlangıç yaptı. Toplam 33 ekibin katılımıyla gerçekleşen organizasyon Adalar’ın muhteşem atmosferiyle sporculara unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel Komodorlar Serisi’nin açılış yarışı olma özelliğini taşıyan etkinlikte, ekipler iki gün boyunca değişken hava koşullarında zorlu rotaları takip etti. Yelkenciler, yarışın ilk gününde 0 ila 20 dereceden esen 10-12 knot şiddetinde rüzgâr eşliğinde mücadele etti; ikinci gün rüzgâr yön değiştirerek 220-240 dereceden 8-9 knot hızla esti. Her iki günde de ekipler, teknik becerilerini ve taktiksel hamlelerini ortaya koydu.

Adalar parkurunda düzenlenen coğrafi rotalar ve şamandıra yarışları, seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Farklı sınıflarda kıyasıya rekabetin yaşandığı TAYK Captain Haddock Kupası’nda, genel sonuçlara göre kategorilerinde birincilik ipini göğüsleyen takımlar şunlar oldu:

CAPTAIN HADDOCK KUPASI’NDA BİRİNCİ OLAN TAKIMLAR

IRC 0: ENKA / Cheese IV

IRC 1: Gözalan / Alize M12

IRC 2: Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei

IRC 3: Anadolu Sigorta-CTD / Pupa

IRC 4: Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK

IRC GO: Deniz Harp Okulu Akova



CAPTAIN HADDOCK KUPASI – SIRALAMALAR

Captain Haddock Kupası’na IRC 0, 1, 2 sınıflarından 23 tekne, IRC 3, 4 ve IRC Go sınıflarından 10 tekne olmak üzere toplam 33 ekip katılım sağladı.

IRC 0 SIRALAMASI

ENKA / Cheese IV Coca Cola İçecek - Das / Das Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 Orient Express 6 Team Acadİa / Chacal Farrmentor DHO / Arİva Urbancare / 7 Bela

IRC 1 SIRALAMASI

Gozalan / Alize M12 Akkok Holding / Cheese VIII Logo Yelken Takımı / Logo Beymen Club Sailing Team / Atlas Nordex-Ctd / Mars Mad Parfumeur / Mary Fenerbahçe Doğus Yelken Takımı / Fenerbahçe 1

IRC 2 SIRALAMASI

Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei Cimsa Yelken Takımı / Blackwater Garanti BBVA / Cheese V Eker Sailing Team - Das / Carina Yapı Kredi / Nox Penti-Ctd / Fifty Fifty Tüpraş / Fenerbahçe 5 GSU Yelken Takımı-Bioderma / Infinito

IRC 3 SIRALAMASI

Anadolu Sigorta-CTD / Pupa Sahibinden.com - Gemini Sailing 3 / Gemini III Hitit – Gemini Sailing / Gemini Canias-Ctd / Electron Shell / Alize Lipton / Luce Zıg Zag Sailıng Club / Zig Zag

IRC 4 SIRALAMASI

Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK Sebago / Alize G 28

IRC GO

Deniz Harp Okulu Akova

Captain Haddock Kupası’nın ardından TAYK trofesi, yıl boyunca farklı etaplarla devam edecek.