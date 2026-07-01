Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Yurt Genelinde Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Çanakkale, Mersin, Fethiye ve Tekirdağ başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenen törenler, deniz şehitlerini anma programları ve görsel gösterilerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin birçok kentinde törenler düzenlendi. Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından taşıdığı tarihi ve stratejik önem vurgulanırken, deniz şehitleri anıldı ve denizlerde görsel şölenler gerçekleştirildi.

Çanakkale'de boğazda görsel şölen

Çanakkale'deki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki ekonomik bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, güçlü denizciliğin güçlü Türkiye'nin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile kamu kurumları ve sektör temsilcileri katıldı. Program kapsamında deniz şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin su gösterisi büyük ilgi gördü. Gün boyunca yat limanında dip temizliği etkinliği de gerçekleştirildi.

Mersin'de Kabotaj Kanunu'nun önemi vurgulandı

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Mersin Bölge Liman Başkanı Aytekin Sarıca, Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında deniz taşımacılığı ve liman hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayraklı gemilere bırakıldığını hatırlatarak, kanunun ticari ve stratejik önemine dikkat çekti.

Sarıca, Türk deniz ticaret filosunun 53 milyon dedveyt tonu aşarak dünyanın en büyük 10 filosu arasına girdiğini belirtti. Mersin'de 2025 yılı içerisinde 15 uluslararası liman tesisinde 5 binin üzerinde gemi hareketi gerçekleştiğini ve 40 milyon tonun üzerinde yük elleçlendiğini ifade eden Sarıca, kentin deniz ticaretindeki stratejik rolünün güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Kutlamalar, Refah Şehitleri Anıtı önünde deniz şehitleri anısına çelenk bırakılması ve su gösterileriyle sona erdi.

Fethiye'de deniz şehitleri unutulmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Törene Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. İlkay Tugay, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk vatandaşlarına kendi karasularında deniz ticareti yapma hakkını kazandırdığını belirterek, bu tarihi düzenlemenin Türk denizciliği için büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kutlamalar gün boyunca çeşitli yarışmalar ve gösterilerle devam etti.

Tekirdağ'da Türk bayrağı denizden çıkarıldı

Tekirdağ'daki kutlamalar ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde devam eden törende Vali Recep Soytürk tarafından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Kutlamalarda yelkenliler ve römorkörlerin gerçekleştirdiği su gösterileri vatandaşların beğenisini toplarken, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin denizden Türk bayrağı çıkardığı gösteri büyük alkış aldı.

Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı gururu

1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde ortak mesaj, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının korunması, denizcilik sektörünün güçlendirilmesi ve denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması oldu. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen törenlerde hem deniz şehitleri saygıyla anıldı hem de denizciliğin ülke ekonomisi ve bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem bir kez daha vurgulandı.