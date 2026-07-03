TMMOB GMO ve GEMİMO, Kabotaj Bayramı’nın 100. Yılını Ortak Kokteylde Kutladı

Denizcilik camiasını bir araya getiren etkinlikte, iki Odanın Yönetim Kurulu Başkanları denizciliğin geçmişine, bugününe ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın açılışında konuşan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi, Kabotaj Kanunu’nun yalnızca tarihî bir düzenleme değil, Türkiye’nin denizcilik alanındaki bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

“Kabotajın ikinci yüzyılı bilgi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla şekillenecek”

Çelebi, Kabotaj Bayramı’nın ikinci yüzyılına girilirken asıl sorumluluğun, Türkiye’nin denizcilikte bilgi, teknoloji ve insan kaynağıyla küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, gemi inşa sanayisi, deniz teknolojileri, dijitalleşme ve nitelikli mühendis yetiştirilmesinin stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Denizciliğin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; kültür, dayanışma ve ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Çelebi, denizcilik kültürünün ancak bilgiye, emeğe ve ortak akla değer verilmesiyle güçleneceğini söyledi. Konuşmasının sonunda ise tersanelerde, limanlarda, üniversitelerde, mühendislik ofislerinde ve denize emek veren her alanda çalışan tüm sektör paydaşlarının Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak, “Rüzgârımız bilgiden, gücümüz emekten, yolumuz dayanışmadan geçsin.” mesajını paylaştı.

“Kabotaj, denizciliğimizin bağımsızlık ve dayanışma ruhunun simgesidir”

Ardından söz alan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Aşkın ise Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümünde iki kardeş Odanın aynı çatı altında bir araya gelmesinin anlamına değinerek, denizciliğin ortak emek ve dayanışma kültürüyle büyüdüğünü ifade etti.

Aşkın, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun yalnızca denizlerdeki egemenliğin tescili olmadığını, aynı zamanda Türk denizciliğinin ekonomik ve stratejik bağımsızlığının temelini oluşturduğunu belirtti. Milli tersanelerin, yerli filonun ve modern Türk denizcilik endüstrisinin gelişiminde Kabotaj Kanunu’nun belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.

Gemi inşa mühendisleri ile gemi makineleri işletme mühendislerinin denizcilik sektörünün ayrılmaz iki unsuru olduğunu vurgulayan Aşkın, “Bizler bu mavi vatanda birlikte tasarlıyor, birlikte inşa ediyor ve birlikte yüzdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm deniz şehitlerini ve meslek büyüklerini rahmet ve minnetle andı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılı kapsamında düzenlenen ortak kutlama, iki meslek odasının birlik ve dayanışma anlayışını bir kez daha ortaya koyarken, Türk denizciliğinin ikinci yüzyılına yönelik ortak hedeflerin ve mesleki iş birliğinin önemini de vurguladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2026 yılı mezunları arasından dereceye giren öğrencilere başarı ödülleri takdim edildi. Bölümü ikincilikle tamamlayan İsmail Hazır’a hediyesi, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi tarafından verilirken; üçüncülük derecesi elde eden Ömer Karadağ’a hediyesi ise TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı tarafından takdim edildi. Etkinlik, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kokteyl ve müzik programıyla sona erdi.