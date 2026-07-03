İskenderun’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümü, İskenderun’da düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesinin destekleri ve İskenderun Bölge Liman Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin adresi Atatürk Anıtı oldu.
Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene bölge protokolü ve sektör temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Onur Emir, İMEAK DTO İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcileri, Sefa Atakaş Denizcilik Lisesi öğrencileri ve denizcilik sektörü temsilcileri hazır bulundu.
Deniz Şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.
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