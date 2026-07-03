İstanbul Boğazı’nda 100. Yıl Coşkusu: TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı Kupası Görkemli Bir Mücadeleyle Tamamlandı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle hayata geçirilen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Boğazı rotasında gerçekleştirildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. Yılına özel düzenlenen yarışta IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve IRC Go sınıfından 38 tekne, rüzgâra ve Boğaz’ın zorlu akıntılarına karşı ustalıklarını sergileyerek kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren ekipler Setur Kalamış Marina’da düzenlenen görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yarışa, IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve IRC Go sınıflarından olmak üzere toplam 38 yelkenli katıldı. IRC 0 sınıfında Borusan Racing, IRC 1 sınıfında Golazan, IRC 2 sınıfında Ant Yapı Yelken Takımı, IRC 3 sınıfında Canias - CTD, IRC 4 sınıfında Marmara Yelken Spor Kulubü takımları yarışı ilk sırada tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Özel ödüllerin de verildiği yarışta, Yelkende Kadın Gücü Ödülü birincileri, IRC 0-1-2 sınıflarında yarışan Akkök Holding ile IRC 3-4 sınıflarında Canias -CTD ekipleri oldu.

TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası’nı 0-1-2 sınıflarında yarışan Borusan Racing Takımı, Çılgın Sigma 2 isimli yelkenlisiyle kazandı. IRC Go, Cenoa Sailing birincilik kupasını alırken, Setur Döner Kupası’nı kazanan 3-4 sınıflarında yarışan Marmara Yelken Spor Kulubü, MAYK yelkenlisi oldu.

Ödül töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Kabotaj Bayramı’nın asırlık mirasına ve yelken sporunun birleştirici gücüne şu sözlerle dikkat çekti: "Bu yıl, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılı; denizlerimiz üzerindeki egemenliğimizin simgesi olan bu anlamlı günün, yelken sporunun heyecanıyla buluşması ayrı bir değer taşıyor. Kabotaj hakkı, Cumhuriyetimizin bağımsızlık iradesinin denizlerdeki en önemli kazanımlarından biri. Denizlerdeki esaretten kurtuluşumuzun 100. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi mirasta emeği olan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yelken, bir spor dalı olmasının ötesinde aynı zamanda doğaya saygıyı, dayanışmayı ve sürdürülebilir yaşam anlayışını da içinde barındıran bir disiplin. Biz de Borusan Otomotiv olarak Türkiye distribütörü olduğumuz BMW markasıyla, sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, uzun yıllardır yelken sporunun yanında yer alıyoruz. TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası’nın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yarışa katılan tüm sporcularımızı gösterdikleri performans ve mücadele ruhu için gönülden kutluyorum.”

I SEA CLIMATE CHANGE Projesinin 2. Yıl Raporu Açıklandı

Etkinlik kapsamında I Sea Climate Change projesinin 2. yıl raporu, düzenlenen panelde paylaşıldı. Yuvam Dünya Derneği tarafından, Borusan Otomotiv ile BMW Türkiye’nin desteğiyle hayata geçen I Sea Climate Change projesi kapsamında, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Kurulu Başkanı Emir Medina iklim değişikliğiyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü ve çalışmalarını anlattı. Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı projenin 2. yıl raporundan önemli veriler aktardı. Rapor, denizlerin ısındığını, rüzgar ve akıntıların değiştiğini, denizlerin asitlendiğini, biyolojik çeşitliliğin azaldığını ortaya koyuyor.

Yeni BMW Modelleri Karada da Heyecan Yarattı

Setur Kalamış Marina’daki etkinlik alanını ziyaret eden katılımcılar, sadece denizdeki heyecana ortak olmakla kalmayıp BMW’nin en yeni modellerini de yakından inceleme fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında Yeni BMW iX3, BMW X5 ve BMW X1 modelleri sergilenirken; katılımcılara ayrıca döngüsellik ve sürdürülebilir lüksün simgesi olan Yeni BMW iX3 ve BMW X5 modellerini test etme imkânı sunuldu.