Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın Kızı Dünya Evine Girdi

Ünüvar ve Bilbay ailelerinin bu mutlu gününe siyaset, bürokrasi ve denizcilik camiasından çok sayıda isim katıldı. Nikâh töreninde, son Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanları Mehmet Cahit Turhan ile Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de yer alarak çifti yalnız bırakmadı.

Denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin de katılım sağladığı törende davetliler, Asel Melis Ünüvar ve Necip Melik Bilbay'ın mutluluğuna ortak oldu.

Biz de genç çifte Likya Reklamcılık ve Vira Haber ailesi olarak bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.