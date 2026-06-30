Bosphorus Cup, 25. Yıl Kutlamalarına İstanbul Boğazı’nda Başladı

Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon’un ev sahipliğinde 27 Haziran’da gerçekleşen buluşma hem partnerlerin hem de iş, spor ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok ses getiren yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup, 25. yıl kutlamalarına özel olarak düzenlenen Yacht Reception davetiyle yeni bir dönemin kapılarını araladı. Yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan paydaşlardan, Bosphorus Cup Premium Partneri Turkish Airlines Miles&Smiles, Bosphorus Cup Senior Partnerleri Audi ve Bilyoner ile Bosphorus Cup Media Partneri TürkMedya'nın temsilcilerinin de katıldığı gecede iş dünyasının önde gelen isimleri ve Bosphorus Cup dostları bir araya gelirken, organizasyonun 25 yıllık yolculuğu ve geleceğe dair vizyonu da paylaşıldı.

25. yıl kutlamaları kapsamında misafirler, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen özel yat davetinde bir araya gelirken, akşam yemeği eşliğinde partner markaların yarış teknelerinin geçişini izleme fırsatı buldu. Program boyunca yarış ekipleri tanıtılırken, Bosphorus Cup'ın 25 yıllık yolculuğu ve Eylül ayında gerçekleşecek yarışlara ilişkin heyecan da davetlilerle paylaşıldı.

25.⁠ Yıla özel İstanbul Bosphorus Cup Partner Yarış Yat ve Ekip Tekneleri Geçit Töreniyle Selamlandı

Bosphorus Cup'ın 25. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen özel geçit töreninde, 2026 sezonunda yarışacak partner markalara ait yarış yatları ve ekipleri ilk kez bir arada tanıtıldı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu özel buluşma, yeni sezonun resmi başlangıcını simgelerken, yelken sporunun önde gelen ekiplerini ve organizasyonun paydaşlarını aynı rotada buluşturdu. Sportif rekabetin yanı sıra partner markaların görünürlüğünü de güçlendiren geçit töreni, Bosphorus Cup'ın uluslararası vizyonunu ve iş birliklerine verdiği önemi güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Yıllar içerisinde yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek İstanbul’un uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Bosphorus Cup, bugün dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel ve amatör yelkencileri aynı rotada buluşturan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Organizasyon, spor, yaşam tarzı ve marka iş birliklerini bir araya getiren yapısıyla Türkiye'nin en değerli uluslararası etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu özel buluşma, Bosphorus Cup’ın denizcilik kültürüne ve İstanbul’un uluslararası marka değerine katkı sağlayan vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Bosphorus Cup'ın 25. yıl kutlamaları, organizasyonun kurucusu Orhan Gorbon’un ev sahipliğinde; Türk Hava Yolları Miles&Smiles Sadakat Yönetimi Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ Haberdar, Audi Türkiye Pazarlama müdürü Levent Özokutucu, Bilyoner Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Hitay ve Türkmedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek katılımıyla gerçekleşti.

Bosphorus Cup kapsamında genç yelkenciler için düzenlenen Optimist Yarışları 12-13 Eylül tarihlerinde Haliç’te gerçekleşirken, 25. yılın şampiyonunu belirleyecek Bosphorus Cup PRO yarışları ise 17-19 Eylül tarihlerinde Caddebostan, Büyükada ve Boğaz parkurlarında düzenlenecek.

Vira Haber