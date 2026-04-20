Bodrum'a 357 Yolcusuyla Geldi
Star Legend isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine yeniden geldi.
A+A-
Malta bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan ilçeye geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 357 yolcu ile 282 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Nafplion Limanı'na hareket edecek.
Vira Haber
Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler : Bodrum, Star Legend, Muğla, Kruvaziyer
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.