Bodrum'a 357 Yolcusuyla Geldi



Malta bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan ilçeye geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 357 yolcu ile 282 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Nafplion Limanı'na hareket edecek.

