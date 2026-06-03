Art On The Boat 2026 20 Haziran’da Kalamış Marina’da

Fikirler, kültürler, nesiller, duygular ve hatta insanın kendi iç sesi bile çoğu zaman karşı karşıya geliyor. Dünya düzeninin içinden geçtiği bu yoğun dönemde, çatışma artık yalnızca ülkeler ya da ideolojiler arasında değil; ilişkilerde, şehirlerde, sofralarda ve insanın kendi içinde de hissediliyor.

Tam da bu yüzden bu yıl Art on the Boat, denizcilik dünyasından güçlü bir metaforu merkezine alıyor.

Denizcilikte iki teknenin birbirine yaklaşmasına “çarpışma” değil, çatışma denir. Ancak deniz, aynı zamanda yön bulmanın, birlikte hareket etmenin ve bağ kurmanın da öğreticisidir.

Bu yılın teması olan “Çatışma”, karşı karşıya gelişleri bir sona değil; bir dönüşüme, bir düğümden bağ kurmaya evrilen ortak hikayeye dönüştürmeyi hayal ediyor.

20 Haziran Cumartesi günü Kalamış Marina’da, sanatın, gastronominin, müziğin, yaşam deneyimlerinin ve düşünsel buluşmaların iç içe geçtiği, gün boyu sürecek benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacak.

Sessiz lüks yaklaşımını koruyan, seçkin ama kapsayıcı atmosferiyle dikkat çeken festival, bu yıl Mutlu Makarna, İştirak Şehircilik ve Vialand sponsorluğunda gerçekleşecek.

Festivalde marina boyunca kurulan deneyim alanları, sahne performansları, tekne sohbetleri, sanat köşeleri ve ilham veren buluşmalar ziyaretçilere deniz üzerinde bütünsel bir deneyim sunacak.

Sahnedeki İsimler ve İlham Veren Buluşmalar

Kalamış Marina ev sahipliğinde, Mutlu Makarna, İştirak Yapı ve Vialand sponsorluğunda yapılacak katılımın ücretsiz olacağı festivalde gastronomi dünyasının güçlü sesi, Mehmet Yalçınkaya, yemeğin birleştirici gücüne dair anlatımıyla festivalde yer alacak.

Müziğin hafızadaki yerine dokunan özel bir performansla “Şarkılar Eskiden Daha Güzeldi” konsepti eşliğinde Suat Suna, ziyaretçileri geçmişin melodileriyle bugünün duyguları arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Gökyüzü ve zamanın döngülerine dair yorumlarıyla astrolog ve yazar Filiz Özkol, bireysel ve kolektif dönüşüm üzerine ilham verici bir perspektif sunacak.

Geçmiş ile geleceği dokuma sanatında buluşturan Uluslararası Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel olanı çağdaş anlatımla bir araya getiren özel bir sanat deneyimi gerçekleştirecek.

Sanat köşesi ve sergi alanında Ressam Pınar Tuba Biçmen ve Selin Fenerci üretim ve sergileme süreçlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Deniz ve kahve arasındaki ritüel bağını odağına alan anlatımıyla Cenk Girginol, duyular üzerinden bir deneyim yaratacak.

Koku hafızası ve nötrleşme üzerine özel bir içerikle Koku Uzmanı Cabir Çobanoğlu, duyuların çatışmadan dengeye geçişini keşfedecek.

“Şişko” kitabının yazarı Zeynep Pia Bugay, beden, kimlik ve toplumsal algı üzerine dikkat çekici bir söyleşi gerçekleştirecek.

Teknelerde Yaşamın ve Dönüşümün Hikayeleri

Festivalin en özel deneyimlerinden biri, deniz üstündeki yaşam hikayeleri olacak.

Vamos Vamos Teknesi’nde mindfuln ess odaklı özel bir deneyimle Hande Akmehmetoğlu, zihinsel dinginlik ve farkındalık üzerine bir buluşma gerçekleştirecek.

Hercai Teknesi’nde, denizin özgürlüğünü yaşam biçimine dönüştüren kaptan Özcan Özverim, yelken ve yaşam arasındaki görünmez bağı anlatacak.

Bir Festivalden Fazlası

Art on the Boat 2026, bu yıl yalnızca bir festival değil; karşı karşıya gelişlerin yeni bağlar kurduğu bir düşünce alanı yaratmayı hedefliyor. Çünkü bazen yönümüzü bulmak için önce birbirimize yaklaşmamız gerekir ve belki de denizin bize öğrettiği en önemli şey şudur: Her çatışma, doğru okunursa yeni bir bağın başlangıcı olabilir.