Çevre Haftası "Dünya Bize Emanet" Temasıyla Kutlanıyor

1-7 Haziran haftası boyunca çevre bilincini artıracak programların yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürütülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler tarafından çevrenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması konusunda küresel farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Çevre Konferansı'nın ardından, 5 Haziran tarihi tüm dünyada "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'de de 21 Mayıs 2022 tarihli ve 31842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün içerisinde bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak ilan edildi.

Çevre bilinci artırılıyor

Her yıl farklı bir tema altında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında; çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, Sıfır Atık uygulamaları, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri, sürdürülebilir tüketim ve kalkınma, yeşil dönüşüm ile biyolojik çeşitliliğin korunması konularında farkındalığın artırılması ve başta çocuklar ile gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin çevre çalışmalarına aktif katılımını teşvik edecek etkinlikler düzenleniyor.

COP31 ev sahipliği ve "dünya bize emanet" teması

Bu yıl Türkiye Çevre Haftası, ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Bu kapsamda bu yıl Türkiye Çevre Haftası, 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecine ilişkin tanıtım çalışmaları yürütülüyor. "Dünya Bize Emanet" teması ile gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğuna dikkat çekiliyor.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla sıfır atık forumu düzenlenecek

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temalı forum 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da açılışına katılacağı forumda uluslararası katılımcıların yanı sıra bakanlar, belediye başkanları, iş dünyası liderleri, araştırmacılar ve STK temsilcileri de yer alacak.

Sergiler, temizlik etkinlikleri ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla eğitim programları, sergiler, temizlik etkinlikleri, çevre projeleri ve çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerle çevre dostu uygulamaların tanıtılması, Sıfır Atık ve geri kazanım bilincinin güçlendirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 sürecindeki çevre ve iklim vizyonunun daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Vira Haber