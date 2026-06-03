İMEAK DTO Heyeti, Yunan Denizcilik Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Heyet, 2 Haziran Salı günü Yunanistan Deniz Ticaret Odası (Hellenic Chamber of Shipping) ile Yunanistan Armatörler Birliği’ni (Union of Greek Shipowners) ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Yunanistan Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Dr. George D. Pateras, Başkan Yardımcısı Vasilis Logothetis ve Yunanistan Armatörler Birliği Başkanı Melina Travlos ile bir araya gelen heyet, Türkiye ve Yunanistan denizcilik sektörleri arasındaki iş birliği imkanları ile küresel denizcilik sektöründeki güncel gelişmeleri ele aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası heyetinde Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Orhan Gülcek, İsmail Görgün ve Barış Türkmen, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Ender Kahya da yer aldı.