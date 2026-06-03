Dünyanın İlk Muhafazakâr Kruvaziyer Gemisi Aroya Antalya’ya Geldi

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen Malta bayraklı Aroya Cruise, Antalya Limanı’na demir attı. Büyük çoğunluğu Suudi Arabistan vatandaşı olan 2 bin 146 yolcu taşıyan gemi, Antalya’da ilk kez ağırlanırken, liman tarihine de geçti.

İstanbul Turizm Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Enderoğlu, 335,2 metre uzunluğunda, 150 bin 695 groston ağırlığında ve 15 katlı olan geminin Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’ndan hareket ederek Mısır ve Süveyş Kanalı rotasını takip ettikten sonra Antalya’ya ulaştığını söyledi.

Antalya Limanı’na bugüne kadar yanaşan en büyük yolcu gemilerinden biri olan Aroya’nın, liman ile ASBAŞ’a ait 9 ve 10 numaralı rıhtımlarda ağırlanacağını belirten Enderoğlu, geminin Antalya ziyaretinin ardından Marmaris ve Bodrum’a uğrayacağını, seferini İstanbul’daki Galataport’ta tamamlayacağını ifade etti.

Enderoğlu, gerçekleştirilen ilk seferin başarılı geçmesi halinde Aroya Cruise’un önümüzdeki yıllarda da Türkiye programlarını sürdürebileceğini belirterek, geminin 2026 sezonu boyunca Türkiye kıyılarına toplam 32 sefer düzenlemesinin planlandığını kaydetti.

Suudi Arabistanlı yolcuların yoğunlukta olduğu gemide Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Avustralya, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Filistin, Rusya, Türkiye, ABD, Özbekistan ve Yemen başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yolcular bulunuyor. Antalya’da karaya çıkan turistler alışveriş yaparken, kentin tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret etti.

Öte yandan Adnan Enderoğlu, kruvaziyer sezonu kapsamında yıl başından bu yana farklı şirketlere ait 10 geminin Antalya Limanı’na toplam 17 planlı ziyaret gerçekleştireceğini ve bu seferlerle 30 bin 486 yolcunun kente gelmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca sezon içerisinde 8 kruvaziyer gemisinin daha Antalya’ya uğramasının öngörüldüğünü ifade etti.

Vira Haber