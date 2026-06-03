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Tamer Kıran ve Türk Denizcilik Heyeti Atina Büyükelçiliği Resepsiyonuna Katıldı

Tamer Kıran ve Türk Denizcilik Heyeti Atina Büyükelçiliği Resepsiyonuna Katıldı

Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı kapsamında Atina’da bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki Oda heyeti, Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı’na katılmak ve çeşitli sektörel temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Yunanistan’da, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes’in düzenlediği resepsiyona iştirak etti.

Atina’da gerçekleştirilen resepsiyonda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve Türk denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri de yer aldı.

Posidonia 2026 kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk denizcilik sektörünün temsilcileri bir araya gelirken, sektörün güncel gelişmeleri ve uluslararası iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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Vira Haber

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